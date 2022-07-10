В Японии проходят выборы в верхнюю палату парламента
По данным телеканала NHK, выборы через два дня после убийства Синдзо Абэ проходят при повышенной явке.
По данным телеканала NHK, выборы через два дня после убийства Синдзо Абэ проходят при повышенной явке.
В Японии - спустя два дня после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ - проходят выборы в Палату советников, верхнюю палату парламента страны. Как в воскресенье, 10 июля, передала японская телерадиовещательная корпорация NHK, по состоянию на 11.00 по местному времени (05.00 мск) проголосовало 10,44 процента избирателей, что на 0,74 пункта больше, чем на выборах 2019 года к этому же часу.
Цифры не включают проголосовавших заранее. Избирательные участки будут закрыты в 20.00 по местному времени (14.00 мск).
Будут перераспределены 125 из 248 мест
По итогам выборов будут перераспределены 125 из 248 мест в палате. Свои кандидатуры выдвинули более 500 политиков. Согласно опросам общественного мнения, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП), членом которой являлся и Синдзо Абэ, может рассчитывать на победу.
По данным AFP, вместе со своим партнером по коалиции "Новая Комэйто" ЛДП может получить более 70 мест и таким образом расширить представительство в верхней палате. В ближайшие три года в Японии не планируется проведение общенациональных выборов. Таким образом, главе правительства Фумио Кисиде в ближайшей перспективе предстоит справляться с такими актуальными проблемами, как рост цен и нехватка энергии.
В отличие от ключевой нижней палаты, определяющей кандидатуру премьера и имеющей решающий голос при принятии законов или бюджета, верхняя палата не обладает реальной властью. Однако в том случае, если оппозиционные партии получают там большинство, они могут блокировать работу правительства, тормозить принятие законопроектов или одобрение финансовых актов.
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В экс-премьера Синдзо Абэ стреляли 8 июля во время речи, которую он произносил в городе Нара в поддержку Либерально-демократической партии. Нападавший успел дважды попасть ему в спину из дробовика. Абэ получил ранения грудной клетки и шеи, по дороге в больницу у него остановилось сердце, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но в итоге Абэ скончался.
Напавший мужчина - 41-летний житель города Нара, где произошло убийство. Его зовут Тэцуя Ямагами, в начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии, рассказал источник NHK. С 2020 года Ямагами работал на заводе в регионе Кансай, но уволился в мае этого года. Во время обыска у него нашли самодельное огнестрельное оружие и взрывчатку.
Мужчина, признался на допросе, что убил экс-премьера из-за связи политика с "некой религиозной группой", которая стала причиной банкротства его матери. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентство Kyodo и телеканал NHK.
О какой организации идет речь, СМИ не уточнили. Агентство dpa отметило, что это может быть Церковь объединения, которую также называют сектой Муна - по имени ее основателя, южнокорейского религиозного деятеля Мун Сон Мена.