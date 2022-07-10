Думпис о том, почему сейчас при росте Covid-19 не вводят ограничения и не требуют бустер

В Латвии по-прежнему наиболее популярны подтипы омикронного варианта Covid-19 BA1 и BA2, которые постепенно уступают место BA4 и BA5. Вакцинированные переносят эти подтипы все еще в относительно легкой форме.

"Если человек переболел первым-вторым омикроном, то он может снова заболеть четвертым-пятым, что мы уже наблюдаем, например, в Европе четвертый-пятый становится доминирующим", - говорит Сергей Никишин, главный специалист референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы.

"Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны", - говорит врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис. Эксперт указывает, что в группе риска в настоящее время - непривитые, а также пациенты с иммунодефицитом.

"Конечно, вызывает беспокойство, что болезнь распространяется, но мы должны понимать, что следующая волна, которая может быть зимой, например, в ноябре, может быть гораздо серьезнее. Так что нам на самом деле необходимо справиться с этой волной и подготовиться к возможной следующей", - считает Думпис.

Специалист по инфекционным заболеваниям убежден, что ревакцинацию, или четвертую вакцину, вероятно, следует делать только в группах высокого риска и среди пожилых людей, к тому же - не раньше сентября.

С начала пандемии Covid-19 это заболевание лабораторно подтверждено у 839 846 жителей Латвии.

Видео: Сюжет Panorāma (на латышском языке)