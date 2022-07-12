Авиакомпания доставила латышей в Литву и оставила их без помощи. Что делать в такой ситуации?

В наши дни авиаперелеты уже стали обычным явлением, так как это удобный и быстрый способ передвижения. Однако многим приходится сталкиваться с тем, что нужно вносить определенные коррективы в свои поездки из-за задержки рейса, отказа в посадке на конкретный рейс или его отмены. Четыре жителя Латвии рассказали Apollo.lv о негативном опыте полета домой. Портал выяснил, как необходимо действовать пассажирам в разных ситуациях.

Прибытие в Латвию на 12 часов позже

Латыш Кристапс вместе с еще тремя жителями Латвии 15 июня летел в Латвию из Милана, воспользовавшись услугами авиакомпании Ryanair.

Изначально гражданам Латвии сообщили, что рейс задерживается на два часа 50 минут. Когда они успешно сели в самолет и вылетели в Латвию, за час до посадки пассажирам сказали, что Рижский аэропорт закрыт, поэтому самолет приземлится в Каунасском аэропорту, Литва.

"Пассажиров неоднократно успокаивали, что нас там встретит транспорт, который оперативно доставит в Ригу. Когда самолет приземлился в Каунасе в 2:30, авиакомпания объявила, что мы должны самостоятельно найти, как добраться до дома, так как персонал аэропорта не был в курсе происходящего, поэтому транспорт из аэропорта в Ригу был недоступен", - написал Кристапс.

Мужчина отметил, что с утра все пассажиры получили от авиакомпании письмо с извинениями и предложением возместить издержки. Кристапс продолжил:

"Намучившись, нашли транспорт, прибыли в Ригу около 13:00 - на 12 часов позже, чем планировалось.

Оправившись от пережитого безумия, каждый из нас отправил в Ryanair запрос о компенсации; ответ был получен только на два из четырех отправленных запросов. Возврат не будет произведен в связи с тем, что за задержку самолета ответственен был не Ryanair".

7 июля авиакомпания пояснила Apollo.lv, что связалась с клиентами, чтобы разрешить возникшую проблему.

Почему Рижский аэропорт был закрыт?

Руководитель отдела коммуникации аэропорта Лаура Кулакова пояснила, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта регулярно проводятся ремонтные работы по ее улучшению.

"Их планируют ночью, в моменты, когда не происходит регулярных полетов, и в это время полоса на определенное время - обычно на несколько часов - закрыта.

О конкретных часах, когда взлетно-посадочная полоса будет закрыта, аэропорт своевременно информирует авиакомпании путем выпуска соответствующего аэронавигационного уведомления, или NOTAM. Такая работа также была проведена 15 июня, о чем был выпущен соответствующий НОТАМ.

К сожалению, в настоящее время рейсы в Европе имеют тенденцию задерживаться, как это произошло в упомянутом случае, и [самолет] не прибыл в Ригу в назначенное время. В таких случаях авиакомпании используют свои запасные аэропорты", - поясняет представитель.

Что делать пассажирам?

Центр защиты прав потребителей (PTAC) поясняет, что Ryanair должна была доставить пассажиров из Каунаса в пункт назначения - аэропорт "Рига". Так как авиакомпания этого не сделала и пассажиры были вынуждены сами искать способ добраться до Риги, Ryanair должна была покрыть расходы пассажиров на проезд из Каунаса в Ригу, так как у них были билеты (договор) на перелет в Ригу, а не в Каунас.

Принимая во внимание тот факт, что в итоге пассажиры прибыли в пункт назначения на 12 часов позже, чем ожидалось, они имеют право обратиться в Ryanair со стандартным требованием компенсации, предусмотренной в Авиарегуле, поскольку, согласно решению суда Европейского союза, пассажиры рейсов с длительной задержкой могут быть приравнены к пассажирам отмененных рейсов с применением права на компенсацию, если они прибудут в пункт назначения на три и более часов позже времени, первоначально запланированного авиаперевозчиком.

Поскольку рейс был задержан по пути из аэропорта Милана, в этом случае пассажиры могут подать жалобу на деятельность Ryanair в Управление гражданской авиации Италии или в Европейский центр потребителей, который, в свою очередь, направит это заявление в компетентное итальянское учреждение.

Каковы права пассажиров, если рейс задерживается на длительное время?

Если авиаперевозчик, выполняющий конкретный рейс, предвидит задержку -

два часа и более на полет, если дальность полета составляет 1500 километров и менее,

три часа и более для полета, если дальность полета в пределах ЕС больше, чем указано выше, а также в случае других рейсов, если дальность полета составляет от 1500 до 3500 километров,

четыре часа и более за полет, дальность полета которого превышает 3500 километров за пределами границ ЕС, -

авиаперевозчик обязан обеспечить соразмерное времени ожидания питание и прохладительные напитки, при необходимости - размещение в гостинице (включая транспорт до гостиницы), бесплатный доступ к средствам связи - два телефонных звонка, два телексных или факсимильных сообщения либо отправку двух э-мейлов.

Если задержка рейса - пять часов и более, то авиаперевозчик обязан предложить возмещение стоимости билета (вместе с бесплатным перелетом обратно в исходный пункт отправления, если это необходимо).

В решении Суда Европейских сообществ говорится, что пассажиры задержанных рейсов могут быть приравнены к пассажирам отмененных рейсов и имеют право на компенсацию. Они имеют право на компенсацию и согласно 7-й статье Регламента Европейской комиссии № 261/2004 - в случае если они терпят потерю времени в течение трех или более часов из-за задержки рейса, а именно прибывают в пункт назначения на три или более часов позже, чем первоначальное время, запланированное авиакомпанией.

Однако такая задержка не дает пассажирам права на компенсацию, если авиаперевозчик докажет, что длительная задержка рейса была вызвана чрезвычайными обстоятельствами, которых нельзя было избежать даже при принятии всех возможных мер, то есть обстоятельствами, над которыми авиаперевозчик не имеет фактического контроля.

Принимайте во внимание! В случае, если ожидается задержка рейса более чем на два часа, авиаперевозчик обязан сразу же после оповещения направить письменное уведомление с изложением положений о компенсации и помощи в соответствии с регламентом. Авиаперевозчик должен предоставить пассажирам контактную информацию конкретного уполномоченного государственного учреждения в письменной форме.

Что делать, если рейс отменили?

В случае отмены рейса авиаперевозчик обязан:

предоставить пассажирам возможность выбрать возврат стоимости билета в течение семи дней (в соответствующем случае также бесплатный перелет обратно к месту отправления) или другой вариант добраться до места назначения;

выплатить компенсацию в том же размере, что и в случае отказа в посадке, если только авиаперевозчик заблаговременно не уведомил вас об отмене рейса, за исключением случаев, когда отмена рейса вызвана чрезвычайными обстоятельствами;

обеспечить питанием и напитками пропорционально времени ожидания, при необходимости - размещение в гостинице (включая транспорт до гостиницы), бесплатный доступ к средствам связи - два телефонных звонка, два телексных или факсимильных сообщения или отправку двух электронных писем;

обязанность авиаперевозчика при оказании вышеуказанной поддержки - уделять особое внимание лицам с ограниченной подвижностью, потребностям их сопровождающих, а также потребностям детей без сопровождения;

время доказать, был ли пассажир уведомлен об отмене рейса и когда, лежит на авиаперевозчике.

Принимайте во внимание! В случае, если авиаперевозчик отменяет рейс, его обязанность - направить письменное уведомление с изложением условий компенсации и поддержки в соответствии с регламентом сразу после оповещения. Авиаперевозчик должен предоставить пассажирам контактную информацию конкретного уполномоченного государственного органа в письменной форме.

Что делать, если отказали в посадке?

Постоянные пользователи рейсов не раз сталкивались с ситуацией, когда по прилету на рейс пассажиру на регистрации сообщают, что самолет полон и, несмотря на наличие у пассажира подтвержденной брони, его не берут на борт.

Отказ в посадке - это отказ принять пассажиров на рейс, даже если они имеют подтвержденное бронирование на этот рейс и вовремя прибыли на посадку.

​Если авиаперевозчик намеревается по какой-либо причине отказать в посадке на рейс, он сначала пригласит добровольцев отказаться от забронированных билетов и получить компенсацию в соответствии с условиями, согласованными между данным пассажиром и действующим авиаперевозчиком. В дополнение к вознаграждению, указанному в данном пункте, добровольцы получают поддержку в соответствии с 8-й статьей регламента.

​Если на посадку на соответствующий рейс недостаточное количество добровольцев-отказчиков, авиакомпания может отказать пассажирам в посадке против их желания.

В случае отказа в посадке вопреки желанию пассажира авиаперевозчик обязан немедленно выплатить ему компенсацию в следующем размере: 250 евро при дальности полета 1500 км и менее;

400 евро, если дальность полета в пределах ЕС больше указанной выше, а также в случае других рейсов, если дальность полета составляет от 1500 до 3500 километров;

600 евро за полеты на расстояние более 3500 километров за пределами ЕС.

Если пассажирам предлагается изменить маршрут до места назначения другим рейсом, время прибытия которого не превышает запланированное время прибытия первоначально забронированного рейса на два, три или четыре часа, то авиаперевозчик-оператор может уменьшить предоставляемую компенсацию на 50%.

Компенсация выплачивается наличными, электронным банковским переводом, платежным поручением, банковскими чеками или - при получении подписанного пассажиром согласия - туристическими ваучерами или другими услугами.

Принимайте во внимание! В случае, если авиаперевозчик откажет в посадке, он обязан сразу же после оповещения выпустить письменное уведомление с изложением положений о компенсации и поддержки в соответствии с регламентом. ​Авиаперевозчик должен предоставить пассажирам контактную информацию конкретного уполномоченного государственного учреждения в письменной форме.

Куда обращаться?

Жалобы или претензии могут быть адресованы авиакомпании или организатору путешествия.

​Если авиакомпания не выполняет свои обязательства, вы можете обратиться в Центр защиты прав потребителей в Латвии, заполнив форму.

Жалобы пассажиров на неисполнение обязательств авиакомпаниями рассматриваются компетентным органом страны, в которой рейс был отменен, задержан на длительное время или пассажирам отказали в посадке.