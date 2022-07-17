Ксения Собчак беременна, а Максиму Галкину дадут 7 лет?

Ксения Собчак ждет второго ребенка?

Уже не первый раз желтые СМИ сообщают о том, что российская телеведущая Ксения Собчак ждет ребенка от мужа, режиссера Константина Богомолова. По словам очевидцев, звезда стала носить просторные наряды, а в обтягивающих вещах был заметен ее округлившийся живот, пишет портал Дни.ру.

Напомним, что у журналистки есть сын Платон от перового брака с актером Максимом Виторганом. Сейчас Ксения находится с семьей на отдыхе. Слухи о беременности она никак не комментирует.

Максиму Галкину дадут 7 лет?

В СМИ появилась информация о том, что российского юмориста и шоумена Максима Галкина, выступившего против войны в Украине, в РФ обвиняют в распространении так называемых фейков об армии и даже завели на него уголовное дело. Об этом пишет портал "Факты" со ссылкой на российского депутата Романа Худякова.

"В России против Галкина возбуждено уголовное дело. Он наговорил себе статью. И она предусматривает заключение", - написал Худяков.

Политик уверен, что Максим может быть задержан в Турции и экстрадирован в Россию. Депутат предполагает, что он получит около семи лет плюс время, проведенное в СИЗО до приговора.

Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.

Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13-го - в Резекне. На 4, 12 и 13 августа билеты уже недоступны.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Он показал, что никакого синяка у него нет.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги от продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.

Максим Галкин в Таллинне, 2016 год ФОТО: Toni Läänsalu