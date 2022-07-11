В ЕС людям старше 60 лет рекомендуют сделать второй бустер. SPKC считает, что пока нет оснований для этого
Медицинские агентства ЕС рекомендуют людям старше 60 лет получить вторую бустерную вакцину против Covid-19.
Медицинские агентства ЕС рекомендуют людям старше 60 лет получить вторую бустерную вакцину против Covid-19.
"Поскольку число случаев заболевания и госпитализаций снова растет, (...) я призываю всех как можно скорее пройти вакцинацию и получить бустерную прививку", - заявила в понедельник комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду.
В совместном заявлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) комиссар подчеркнула, что нельзя терять время.
С апреля агентства рекомендуют вторую бустерную вакцину или четвертую дозу вакцины людям старше 80 лет.
Директор ECDC Андреа Аммон заявил, что в ряде стран наблюдается рост заболеваемости Covid-19 и числа госпитализированных, в том числе в отделениях интенсивной терапии, что в основном объясняется распространением штамма BA.5.
Агентства также заявили, что в настоящее время вторая бустерная вакцина не требуется людям моложе 60 лет, которые не подвергаются повышенному риску серьезно заболеть, а также тем, кто работает в сфере здравоохранения или в пансионатах.
По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость Covid-19 растет в большинстве стран Европы с конца мая.
SPKC: пока нет оснований рекомендовать широкой общественности вторую бустерную вакцину от Covid-19
"На основании рекомендаций Государственного совета по иммунизации в настоящее время нет ни эпидемиологических, ни медицинских причин рекомендовать населению вторую бустерную дозу вакцины от Covid-19", - заявила начальник отдела по связям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.
В то же время лицам старше 65 лет в ситуациях, когда существует высокий риск заболевания Covid-19, например, медицинские манипуляции, частое посещение массовых мероприятий, контакт с большим количеством людей, международные поездки, должна быть обеспечена вторая бустерная вакцина от Covid-19.
SPKC напоминает, что пройденный курс первичной вакцинации и ревакцинации защищает от тяжелой формы заболевания и летального исхода при Covid-19. Поэтому учреждение приглашает жителей, относящихся к группе риска - пожилых людей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом - для индивидуальной консультации со своим семейным врачом и решения вопроса о первичной вакцинации и ревакцинации для тех, кто еще ее не сделал.
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