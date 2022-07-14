"Мы говорим по-русски, но это не меняет того, что мы безумно любим Украину". Анастасия о героизме харьковчан

Не зря говорят, что Ukraine is the capital of great people, потому что у нас вся нация открытых, трудолюбивых, свободных людей.

- Какая сейчас ситуация в Харькове, насколько часто бомбят и не задумываетесь ли вы уехать?

- На сегодняшний день много чего работает, многие харьковчане вернулись, бизнес пытается открываться, но город живет на паузе, как будто бы "завтра" есть, но его и нет. Воздушная тревога включается по 5 раз за день, но она уже хоть не вызывает панические атаки, как это было изначально. Раньше мы всегда знали, что четко в 23:02 вылет из Белгорода и в 23:07 прилет в Харькове – минимум два разрушения с пожаром. Потом эта история сменилась на 4 утра, ты дождался 11 часов вечера, ничего не произошло, ты ложишься спать и в 4 утра прилет.

С первого дня войны в Харькове нет ни одного безопасного района, прилетает куда угодно, ты можешь ехать днем и услышать хлопок.

В Харькове может быть безопасно только в том случае, если закончится война, у нас будет железный купол или умрет Путин. Мне кажется, цель России - стереть с лица земли наш прекрасный и развитый город: у нас разрушено огромное количество школ, больниц, детских садов, памятников культуры, инфраструктура – это не передать словами.

Наш парк Горького, который является одним из самых красивых парков в Украине, был обстрелян раз 100, там невероятное количество воронок. Экопарк Фельдмана, где есть открытый зоопарк, уничтожен, там погибло очень много животных, там погиб шестнадцатилетний мальчик-волонтер, он попал под обстрел, когда вместе с родителями помогал эвакуировать этих же животных.

На сегодняшний день, "Харьков" и "безопасность" – это слова, которые в одно предложение не поставишь.

Каждому харьковчанину больно за свой город, каждый потерял часть себя вместе с этими обстрелами. Когда тебе было 5 лет, ты шел по улице и там не было ничего. Идешь со своим сыном по улице, которому 5, а там уже парк. Идешь по улице уже без ребенка, потому что война, а там нет парка и тебе снова 5, как будто и не было 20 лет – вот это больно.

ФОТО: ​Из личного архива Анастасии Майор

- Не секрет, что в Харькове больше русскоязычного населения, были ли у вас случаи притеснения по поводу языка?