Урбанович: обязанность Элксниньша - поддерживать отношения с представителями консульства Беларуси

По его мнению, самая главная обязанность каждого мэра, который хочет, чтобы люди его уважали и ценили, заключается в том, чтобы защищать интересы своих жителей и быть вместе с ними – на праздниках песни, на днях поминовения, а если нужно, то и на мероприятии, устроенном консульством Беларуси.

"Сейчас за выполнение этой своей обязанности от мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша строгим тоном требуют объяснений", - отметил Урбанович.

Урбанович объясняет, что многие даугавпилчане используют возможности безвизового режима, чтобы посетить Беларусь, граница которой находится на расстоянии всего в 35 километров. Многих в приграничье связывают родственные связи, памятные места и т.д.

Он также добавил, что хотя Латвия однозначно осуждает режим Лукашенко, но и на этом худшем этапе межгосударственных отношений есть место для "народной дипломатии" - возможности разговаривать со своими соседями.

"У Элксниньша такая работа – заступаться за даугавпилчан", - заключил политик.

Уже сообщалось, что министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешc из партийного объединения "Для развития/За!" может принять решение об освобождении от должности мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, члена партии "Согласие", в связи с его участием в праздновании независимости Беларуси, организованном Генеральным консульством Беларуси.