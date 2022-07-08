Мэра Даугавпилса Элксниньша могут снять с должности

Такое поведение является угрозой национальной безопасности, считает министр внутренних дел и бывший председатель Комиссии государственной безопасности Сейма, однако, один из лидеров "Согласия" Янис Урбанович Элксниньша не осуждает.

Информация ReTV и портала Chayka.lv о том, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш участвовал в праздновании Дня независимости Беларуси, вызвала волну возмущения и критики. Свое удивление в интервью TV3 Ziņas выразил и министр внутренних дел.

Кристап Эклонс, министр внутренних дел: "Беларусь Лукашенко поддерживает войну России против Украины и активно участвует в распространении российской пропаганды. Ощущение дезинформации обеих стран распространялось и в Латвии - в контексте гибридной войны, организованной белорусскими властями, и в связи с развернувшимися военными действиями России. Это очень плохой сигнал для латвийского общества, который никак не способствует сплочению и национальной безопасности".

Председатель Комиссии национальной безопасности Сейма Марис Кучинскис заявил, что с точки зрения государства это национальная угроза. "Это очень плохо, потому что жители муниципалитета равняются на своего лидера, для них его известность и популярность намного выше, чем у правительства или парламента".

Кучинскис также указывает, что в долгосрочной перспективе желательно ужесточить законодательные требования к руководителям крупных городов, то есть при принятии решения о допусках к работе с государственной тайной.

В ответ на вопрос службы новостей ReTV, можно ли будет принять решение об отстранении Элксниньша, министр охраны окружающей среды и регионального развития сказал, что такой сценарий возможен.

"Упомянутый вами сценарий возможен, но в данный момент самое главное дождаться необходимых разъяснений от Элксниньша", - сказал Плешс.

Партия "Согласие", осудившая российскую агрессию в Украине, не осудила действия Элксниньша. Один из ее лидеров Нил Ушаков отказался от комментария, но председатель правления Янис Урбанович, выразив свое личное мнение, заявил ReTV, что не осуждает члена партии.

"Главе Даугавпилса приходится следить за настроениями его жителей, которые определяются близостью к границе с Беларусью. Большая часть населения Даугавпилса имеет белорусские корни и симпатизирует белорусскому народу. Поэтому белорусский национальный праздник важен для мэра Даугавпилса. Это не значит, что он поддерживает режим или все, что делает он и его лидер Лукашенко. Вот как я оцениваю это лично".

Связаться с Элксниньшем Службе новостей ReTV не удалось, но вчера, после публикации, он заявил в социальных сетях, что СМИ сделали его предателем государства.