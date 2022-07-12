Вт, 12.07.2022
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Денис Чужой, российский комик

Фото ⟩ Лондонский аэропорт отменяет не менее 60 рейсов; это решение затронуло и граждан Латвии

Очереди в аэропортах ФОТО: Reuters/ScanPix

Лондонский аэропорт Хитроу отменил более 60 рейсов в понедельник, 11 июля и предупредил, что ему, возможно, придется попросить авиакомпании выполнять дополнительные рейсы, поскольку аэропорт изо всех сил пытается справиться с возросшим спросом на поездки после пандемии коронавируса, сообщает новостное издание The Guardian.

Решение аэропорта больше всего затронуло British Airways, Virgin Atlantic и Air France, что нарушило планы около 10 000 пассажиров.

"Сегодня мы ожидаем больше пассажиров, чем в настоящее время аэропорт может обслуживать, и поэтому для обеспечения безопасности полетов мы попросили некоторые авиакомпании исключить из списка в общей сложности 61 рейс", - пояснили в аэропорту.

Представитель Хитроу также извинился за влияние на планы поездок, заявив, что аэропорт тесно сотрудничает с авиакомпаниями, чтобы пассажиры, пострадавшие от отмены полетов, были перебронированы на другие рейсы.

Среди пострадавших пассажиров 70 музыкантов Лондонского симфонического оркестра. Им пришлось ехать пять часов на автобусе из Малаги в Гибралтар, чтобы добраться до другого аэропорта, который мог бы доставить их в Великобританию.

Галерея: Лондонский аэропорт отменяет 60 рейсов, нарушая планы поездок 10 000 пассажиров

Пассажиры в Хитроу и других аэропортах регулярно сообщают об огромных очередях, чтобы пройти контроль безопасности и зарегистрировать багаж.

Аэропорт Хитроу также сообщил, что в июне услугами аэропорта воспользовались шесть миллионов пассажиров, а за первые шесть месяцев 2022 года - 25 миллионов человек.

Принятое решение коснулось и гражданки Латвии, поскольку рейс из Лондона в Германию был отменен. Пассажир поделилась новостями в Twitter:

Еще ничего не закончилось! Похоже, мой новый рейс из Лондона в Берлин тоже отменят! Мало что в жизни давалось так тяжело, как этот концерт!

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