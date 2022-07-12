Фото ⟩ Лондонский аэропорт отменяет не менее 60 рейсов; это решение затронуло и граждан Латвии

Решение аэропорта больше всего затронуло British Airways, Virgin Atlantic и Air France, что нарушило планы около 10 000 пассажиров.
"Сегодня мы ожидаем больше пассажиров, чем в настоящее время аэропорт может обслуживать, и поэтому для обеспечения безопасности полетов мы попросили некоторые авиакомпании исключить из списка в общей сложности 61 рейс", - пояснили в аэропорту.
Представитель Хитроу также извинился за влияние на планы поездок, заявив, что аэропорт тесно сотрудничает с авиакомпаниями, чтобы пассажиры, пострадавшие от отмены полетов, были перебронированы на другие рейсы.
Среди пострадавших пассажиров 70 музыкантов Лондонского симфонического оркестра. Им пришлось ехать пять часов на автобусе из Малаги в Гибралтар, чтобы добраться до другого аэропорта, который мог бы доставить их в Великобританию.
Галерея: Лондонский аэропорт отменяет 60 рейсов, нарушая планы поездок 10 000 пассажиров
Пассажиры в Хитроу и других аэропортах регулярно сообщают об огромных очередях, чтобы пройти контроль безопасности и зарегистрировать багаж.
Аэропорт Хитроу также сообщил, что в июне услугами аэропорта воспользовались шесть миллионов пассажиров, а за первые шесть месяцев 2022 года - 25 миллионов человек.
Принятое решение коснулось и гражданки Латвии, поскольку рейс из Лондона в Германию был отменен. Пассажир поделилась новостями в Twitter:
Еще ничего не закончилось! Похоже, мой новый рейс из Лондона в Берлин тоже отменят! Мало что в жизни давалось так тяжело, как этот концерт!
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