Фото ⟩ Лондонский аэропорт отменяет не менее 60 рейсов; это решение затронуло и граждан Латвии

Решение аэропорта больше всего затронуло British Airways, Virgin Atlantic и Air France, что нарушило планы около 10 000 пассажиров.

"Сегодня мы ожидаем больше пассажиров, чем в настоящее время аэропорт может обслуживать, и поэтому для обеспечения безопасности полетов мы попросили некоторые авиакомпании исключить из списка в общей сложности 61 рейс", - пояснили в аэропорту.

Представитель Хитроу также извинился за влияние на планы поездок, заявив, что аэропорт тесно сотрудничает с авиакомпаниями, чтобы пассажиры, пострадавшие от отмены полетов, были перебронированы на другие рейсы.

Среди пострадавших пассажиров 70 музыкантов Лондонского симфонического оркестра. Им пришлось ехать пять часов на автобусе из Малаги в Гибралтар, чтобы добраться до другого аэропорта, который мог бы доставить их в Великобританию.

Галерея: Лондонский аэропорт отменяет 60 рейсов, нарушая планы поездок 10 000 пассажиров

Пассажиры в Хитроу и других аэропортах регулярно сообщают об огромных очередях, чтобы пройти контроль безопасности и зарегистрировать багаж.

Аэропорт Хитроу также сообщил, что в июне услугами аэропорта воспользовались шесть миллионов пассажиров, а за первые шесть месяцев 2022 года - 25 миллионов человек.

Принятое решение коснулось и гражданки Латвии, поскольку рейс из Лондона в Германию был отменен. Пассажир поделилась новостями в Twitter:

Еще ничего не закончилось! Похоже, мой новый рейс из Лондона в Берлин тоже отменят! Мало что в жизни давалось так тяжело, как этот концерт!

Nekas vēl nav beidzies! Izskatās, ka tiks atcelts arī mans pa jaunam nobukotais lidojums no Londonas uz Berlīni! Maz kas dzīvē tik grūti nācis, kā šis koncerts!



Nesaistīti - kā vislabāk tikt no LGW uz LCY? — Atecina (@Atecina_) July 11, 2022