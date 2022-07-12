Фото ⟩ Светлаков передал привет из Юрмалы

"Привет из Юрмалы, дом продал, но, я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!" - написал Сергей Светлаков.

Артист дал понять, что сейчас находится в Латвии.

Сергей Светлаков тепло относится к Юрмале. У него в курортном городе есть недвижимость. Артист не уточнил, какой из домов он продал - подмосковный или юрмальский.

В 2021 году Светлаков рассказывал в интервью, как проходила его помолвка. Для такого события он выбрал празднование Нового года в Юрмале.

На праздник к ним в гости приехали Илья Лагутенко и Семен Слепаков с женами. Светлаков заранее по телефону договорился с актером из латвийского театра о том, что тот приедет поздравлять их в костюме Деда Мороза. По сценарию в какой-то момент Дед Мороз должен был достать подарки, в одном из которых было кольцо для Антонины. В этот момент был запланирован салют.

Но вышло совсем не так, как задумал Сергей. Дед Мороз оказался пьян. Его речь была несвязной, он мог испортить весь сюрприз. В результате Светлаков взял все в свои руки. Он встал на одно колено и сделал любимой предложение. Конечно, она согласилась. Сергей и Антонина вместе уже 11 лет.