Видео ⟩ Троллейбус на Тейке попал в серьезную аварию

На улице Бривибас около 13 часов на повороте, ведущем к парковке торгового центра, произошла авария. Водитель троллейбуса, видимо, задумался за рулем или просчитался относительно того, что происходит перед ним и въехал в заднюю часть автомобиля Honda, который в это время медленно поворачивал вправо.

Очевидец рассказал, что за рулем Honda сидел мужчина почтенного возраста, рядом с которым также находился пассажир. Оба человека плохо себя чувствовали после столкновения, им сразу же вызвали скорую помощь.

Как рассказал водитель троллейбуса, общественный транспорт в момент столкновения также был полон пассажиров, но, к счастью, никто из людей не упал и не пострадал.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке