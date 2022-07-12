Видео ⟩ Троллейбус на Тейке попал в серьезную аварию
В понедельник, 11 июля, троллейбус с пассажирами попал в серьезную аварию на Тейке в Риге, сообщает передача Degpunktā.
В понедельник, 11 июля, троллейбус с пассажирами попал в серьезную аварию на Тейке в Риге, сообщает передача Degpunktā.
На улице Бривибас около 13 часов на повороте, ведущем к парковке торгового центра, произошла авария. Водитель троллейбуса, видимо, задумался за рулем или просчитался относительно того, что происходит перед ним и въехал в заднюю часть автомобиля Honda, который в это время медленно поворачивал вправо.
Очевидец рассказал, что за рулем Honda сидел мужчина почтенного возраста, рядом с которым также находился пассажир. Оба человека плохо себя чувствовали после столкновения, им сразу же вызвали скорую помощь.
Как рассказал водитель троллейбуса, общественный транспорт в момент столкновения также был полон пассажиров, но, к счастью, никто из людей не упал и не пострадал.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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