Семья в Лиепае несколько раз сталкивалась с вандализмом на могиле своего ребенка

Два года назад Антра и ее муж потеряли сына. Для места захоронения ребенка семья выбрала Лиепайское Старое кладбище. Уже вначале казалось странным, что кладбище посещают не только родственники умерших, но иногда и желающие выпить, но до сих пор не происходило никаких серьезных инцидентов, вызывающих тревогу по этому поводу.

Все изменилось в июне, когда родственники посетили место захоронения и обнаружили, что надгробие со всем основанием перевернуто, а посаженная роза и вещи, которые находились на мемориальном месте, разбросаны.

Могилу можно было привести в порядок своими силами. Государственная полиция также не сочла нужным начинать процесс. Администрация кладбища допускала возможность того, что кто-то мог упасть, проходя мимо, и разрушения не были вызваны злонамеренным поступком.

На прошлой неделе место захоронения снова пострадало. На этот раз самостоятельно все убрать будет не так просто - надгробие откололи от основания.

В четверг, 7 июля, около 16:30 муж Антры прибрал могилу сына, но уже после 17 часов Антра пришла на кладбище, где за последние полчаса снова все было разрушено. Были видны большие следы. Приехала криминальная полиция и начала проверку.

Никакие другие могилы в этом районе не пострадали, пострадало только место захорония сына Антры. Если поначалу можно было подумать, что ущерб нанесен детьми или подростками, то уже после многократных случаев вандализма, иногда даже по два раза в день, а также судя по размеру ущерба,

становится ясно, что виноват взрослый.

Антра просит людей, живущих поблизости, а также всех посетителей кладбища, которые видели в четверг, 7 июля что-то подозрительное на улице Кайю, обратиться в Лиепайское отделение Государственной полиции или позвонить по номеру 110.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке