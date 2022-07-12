Дожди портят купальный сезон: понизилась температура в водоемах Риги
По данным Рижской думы, с наступлением дождливой погоды температура воды в рижских водоемах понизилась.
По данным Рижской думы, с наступлением дождливой погоды температура воды в рижских водоемах понизилась.
Этим летом вода во всех водоемах уже прогрелась до +20 градусов и выше, но сейчас только в озере Бабелитис температура воды составляет +22 градуса.
На остальных пляжах и в море, и в Даугаве, и в Кишэзерс температура воды составляет +17...+19 градусов.
Всего в Риге восемь официальных мест для купания.
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