Вт, 12.07.2022
Даже заболевая, большая часть общества не подвергается высокому риску, и поэтому, как и в других странах, в текущий момент такие огромные изменения в поведении, на мой взгляд, не нужны. Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня
Уга Думпис, врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня

Дожди портят купальный сезон: понизилась температура в водоемах Риги

Кипсальский пляж в Риге ФОТО: Valts Baumanis/LETA

По данным Рижской думы, с наступлением дождливой погоды температура воды в рижских водоемах понизилась.

Этим летом вода во всех водоемах уже прогрелась до +20 градусов и выше, но сейчас только в озере Бабелитис температура воды составляет +22 градуса.

На остальных пляжах и в море, и в Даугаве, и в Кишэзерс температура воды составляет +17...+19 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back