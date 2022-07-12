Дожди портят купальный сезон: понизилась температура в водоемах Риги

Этим летом вода во всех водоемах уже прогрелась до +20 градусов и выше, но сейчас только в озере Бабелитис температура воды составляет +22 градуса.

На остальных пляжах и в море, и в Даугаве, и в Кишэзерс температура воды составляет +17...+19 градусов.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания.