Российская таможня запретила ввезти в Латвию 27 кг накладных ресниц

В публикации сказано, что на таможне остановили автомобиль гражданина Молдовы. При осмотре авто в салоне обнаружили пакеты с картонными коробками. В каждой из них было 10 пластиковых боксов с искусственными ресницами разного размера.

"Общий вес превысил 27 килограммов. При выезде из России мужчина не задекларировал и не предъявил товар таможенному контролю", - сказано, вероятно, в сообщении погранслужбы.

Сейчас товар у мужчины изъят, а на него самого заведено административное дело. По рассказам водителя, привезти пакеты из Москвы в Молдову его попросил некий знакомый. Что именно находилось в посылке, мужчина якобы не знал.