Ср, 13.07.2022
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  • "Под каждым люком находится оружие разного типа". В Ригу прибыл американский военный корабль

Фото ⟩ "Под каждым люком находится оружие разного типа". В Ригу прибыл американский военный корабль

ФОТО: U.S. Embassy Riga/Twitter.com

В субботу, 9 июля, в Рижский порт прибыл эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51) ВМС США. В настоящее время корабль выполняет свои обязанности в Балтийском море. На данный момент он пришвартован в Рижском порту, сообщает передача Dienas ziņas на LTV.

Длина военного корабля составляет 155 метров, он оборудован всем, что может быть необходимо, сообщил капитан корабля Питер Флинн. В свою очередь, как рассказали члены экипажа корабля, самое интересное на корабле - это система запуска ракет.

Капитан корабля отмечает: "Под каждым люком есть оружие разного типа. И мы можем адаптироваться в зависимости от того, куда мы идем и от поставленной задачи. Вы можете видеть, что ракета выделяет столько тепла, что меняется цвет люка. Здесь были последние ракеты, которые мы выпустили на тренировке".

В настоящее время 70 таких кораблей находятся в море, каждый из них стоит более полутора миллиардов долларов.

Уже сообщалось, что USS Arleigh Burke в настоящее время проводит свое второе патрулирование в Европейской зоне операций ВМС США, взаимодействуя с союзниками и партнерами по НАТО. USS ​​Arleigh Burk приступил к патрулированию в июне этого года в Атлантическом океане и Средиземном море. В Балтийском море USS Arleigh Burke продолжает свою миссию по укреплению дипломатических отношений между союзниками по НАТО.

Мобильные и многоцелевые суда регулярно работают в водах Европы и Африки, демонстрируя свои возможности. USS Arleigh Burke - один из пяти базирующихся на военно-морской базе Рота (Испания) эсминцев ВМС США, предназначенных для поддержки интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО.

На протяжении более 80 лет Военно-морские силы США в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF) на основе общих ценностей создавали стратегические отношения с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности.

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