Фото ⟩ "Под каждым люком находится оружие разного типа". В Ригу прибыл американский военный корабль

Длина военного корабля составляет 155 метров, он оборудован всем, что может быть необходимо, сообщил капитан корабля Питер Флинн. В свою очередь, как рассказали члены экипажа корабля, самое интересное на корабле - это система запуска ракет.

Капитан корабля отмечает: "Под каждым люком есть оружие разного типа. И мы можем адаптироваться в зависимости от того, куда мы идем и от поставленной задачи. Вы можете видеть, что ракета выделяет столько тепла, что меняется цвет люка. Здесь были последние ракеты, которые мы выпустили на тренировке".

🇺🇸Ambassador John Carwile and Commander Peter C. Flynn welcomed @Rigas_pils @valstsgriba on board the guided-missile destroyer USS Arleigh Burke (DDG 51), currently in 🇱🇻Rīga for a port call. The Arleigh Burke is on patrol @USNavyEurope. #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/YXkAqLTqFw — U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) July 12, 2022

В настоящее время 70 таких кораблей находятся в море, каждый из них стоит более полутора миллиардов долларов.

Уже сообщалось, что USS Arleigh Burke в настоящее время проводит свое второе патрулирование в Европейской зоне операций ВМС США, взаимодействуя с союзниками и партнерами по НАТО. USS ​​Arleigh Burk приступил к патрулированию в июне этого года в Атлантическом океане и Средиземном море. В Балтийском море USS Arleigh Burke продолжает свою миссию по укреплению дипломатических отношений между союзниками по НАТО.

Мобильные и многоцелевые суда регулярно работают в водах Европы и Африки, демонстрируя свои возможности. USS Arleigh Burke - один из пяти базирующихся на военно-морской базе Рота (Испания) эсминцев ВМС США, предназначенных для поддержки интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО.

На протяжении более 80 лет Военно-морские силы США в Европе и Африке (NAVEUR-NAVAF) на основе общих ценностей создавали стратегические отношения с союзниками и партнерами для обеспечения безопасности и стабильности.