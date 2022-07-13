Мужчина оставил взрывчатку на тротуаре в центре Варшавы
Прокуратура Варшавы расследует инцидент, произошедший в понедельник, 11 июля, когда 31-летний мужчина оставил взрывчатые вещества в центре польской столицы, пишет AP.
Прокуратура Варшавы расследует инцидент, произошедший в понедельник, 11 июля, когда 31-летний мужчина оставил взрывчатые вещества в центре польской столицы, пишет AP.
Следователи ждут заключения экспертов о типе взрывчатых веществ и их потенциальном радиусе действия, сообщил пресс-секретарь прокуратуры.
Других подробностей о взрывчатке, которую мужчина оставил на тротуаре недалеко от президентского дворца и старого города, он не сообщил.
Более 300 человек приняли участие в марше памяти о погибших во время Второй мировой войны в понедельник, когда полиция арестовала подозреваемого, эвакуировала район и убрала взрывчатку.
Взрыва не было, никто не пострадал.
Допрос подозреваемого запланирован на среду.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы за создание угрозы жизни и здоровью людей. Полиция установила, что подозреваемый попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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