Кариньш заразился Covid-19
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заразился Covid-19, об этом он сообщил в Twitter.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заразился Covid-19, об этом он сообщил в Twitter.
"У меня положительный результат теста на Covid-19. Чувствую себя хорошо, но по указанию врача на этой неделе продолжу работу удаленно. Призываю вас быть осторожными и соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения Covid-19", - сообщил премьер-министр.
Уже сообщалось, что в понедельник в Латвии было зарегистрировано 995 новых случаев Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 404,7 случая на 100 тысяч населения. В последний раз он был выше 400 случаев 30 апреля - 406,6 случая на 100 тысяч населения.
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