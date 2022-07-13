Кариньш заразился Covid-19

"У меня положительный результат теста на Covid-19. Чувствую себя хорошо, но по указанию врача на этой неделе продолжу работу удаленно. Призываю вас быть осторожными и соблюдать меры эпидемиологической безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения Covid-19", - сообщил премьер-министр.

Уже сообщалось, что в понедельник в Латвии было зарегистрировано 995 новых случаев Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 404,7 случая на 100 тысяч населения. В последний раз он был выше 400 случаев 30 апреля - 406,6 случая на 100 тысяч населения.