Ср, 13.07.2022
Привет из Юрмалы! Дом продал, но, надеюсь, возможность видеться с друзьями и близкими будет всегда Сергей Светлаков
Сергей Светлаков

В Лиепае в результате семейного конфликта погибли военнослужащий и его жена
Дополнено

ФОТО: Valsts policija

Военнослужащий и его жена погибли в Лиепае в результате семейного конфликта. Курземское региональное управление Государственной полиции сообщило, что во вторник вечером, 12 июля, в полицию поступила информация о том, что некий мужчина громко стучал в дверь квартиры на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Мирдзас Кемпес в Лиепае и что, возможно, там разгорелся конфликт.

На место выехал экипаж полиции, а через пять минут в полицию поступил звонок о том, что по тому же адресу раздались выстрелы.

Пока первая бригада была в пути, немедленно был вызван Батальон специального назначения, базирующийся в Лиепае. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили во дворе лежащую на траве женщину.

На месте медики оказали женщине неотложную медицинскую помощь и доставили ее в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции взломали дверь квартиры и обнаружили мужчину с телесными повреждениями, однако вызванные медики констатировали его смерть. Также во вторник в полицию поступила информация из медучреждения о том, что женщина скончалась в больнице.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преступлениях против здоровья человека.

В интересах следствия полиция не предоставляет подробной информации.

Сандра Брале, пресс-секретарь командира Национальных вооруженных сил (НВС) Леонида Калныньша, подтвердила агентству LETA, что к инциденту причастен военнослужащий. 

Трагедия случилась в свободное от службы время, служебное оружие во время инцидента не применялось. 

Принимая во внимание, что инцидент не связан со службой, больше информации о профессиональной деятельности военнослужащего НВС не предоставляет. 

Председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле сообщила, что вмешательства органов опеки не требуется, так как от полиции поступила информация о том, что двое детей погибшей женщины находятся в безопасности у родственников.

В момент трагедии дети в квартире не находились.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что, по неофициальной информации,

женщина во время конфликта выпрыгнула через окно, а мужчина неоднократно стрелял в нее сверху.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back