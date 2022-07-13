В Лиепае в результате семейного конфликта погибли военнослужащий и его жена

На место выехал экипаж полиции, а через пять минут в полицию поступил звонок о том, что по тому же адресу раздались выстрелы.

Пока первая бригада была в пути, немедленно был вызван Батальон специального назначения, базирующийся в Лиепае. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили во дворе лежащую на траве женщину.

На месте медики оказали женщине неотложную медицинскую помощь и доставили ее в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции взломали дверь квартиры и обнаружили мужчину с телесными повреждениями, однако вызванные медики констатировали его смерть. Также во вторник в полицию поступила информация из медучреждения о том, что женщина скончалась в больнице.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преступлениях против здоровья человека.

В интересах следствия полиция не предоставляет подробной информации.

Сандра Брале, пресс-секретарь командира Национальных вооруженных сил (НВС) Леонида Калныньша, подтвердила агентству LETA, что к инциденту причастен военнослужащий.

Трагедия случилась в свободное от службы время, служебное оружие во время инцидента не применялось.

Принимая во внимание, что инцидент не связан со службой, больше информации о профессиональной деятельности военнослужащего НВС не предоставляет.

Председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле сообщила, что вмешательства органов опеки не требуется, так как от полиции поступила информация о том, что двое детей погибшей женщины находятся в безопасности у родственников.

В момент трагедии дети в квартире не находились.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что, по неофициальной информации,

женщина во время конфликта выпрыгнула через окно, а мужчина неоднократно стрелял в нее сверху.