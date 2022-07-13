Только пять человек из всех министров и депутатов служат в Земессардзе

В Сейме 100 депутатов, в правительстве 13 министров и премьер-министр. НВС не называет имена тех пятерых, которые служат в Земессардзе.

Закон о мобилизации предусматривает, что парламентарии и члены Кабинета министров не подлежат мобилизации в целях предотвращения государственной угрозы.