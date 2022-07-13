Ср, 13.07.2022
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Лайма Вайкуле, эксклюзивно для RUS TVNET

Только пять человек из всех министров и депутатов служат в Земессардзе

Latvijas Zemessardzes 20.gadskārtas militārā parāde 11.Novembra krastmalā ФОТО: Lita Krone/LETA

Из министров действующего правительства и депутатов 13-го Сейма только пятеро служат в Земессардзе, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

В Сейме 100 депутатов, в правительстве 13 министров и премьер-министр. НВС не называет имена тех пятерых, которые служат в Земессардзе.

Закон о мобилизации предусматривает, что парламентарии и члены Кабинета министров не подлежат мобилизации в целях предотвращения государственной угрозы.

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