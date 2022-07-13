Ср, 13.07.2022
Хорошо, что есть артисты, о которых можно пустить слухи Лайма Вайкуле, эксклюзивно для RUS TVNET
Лайма Вайкуле, эксклюзивно для RUS TVNET

ВИДЕО ⟩ В Таллинне 11-летняя девочка на электросамокате попала под автобус

В 12 часов в Центр тревоги Эстонии поступило сообщение о том, что в столичном районе Мустамяэ на перекрестке Вильде-теэ и Академия-теэ столкнулись автобус и водитель самоката, пишет Rus.Postimees.

11-летняя девочка, управлявшая электросамокатом, получила травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу на медицинский осмотр, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.

Совсем недавно, 24 июня, в Тарту в своем доме был найден мертвым 13-летний мальчик, который накануне ночью упал с электросамоката и пострадал.

Вернувшись домой после падения, мальчик рассказал друзьям, что он травмировал колени и голову. Поскольку подросток чувствовал себя плохо, он оставил друзей и отправился на второй этаж дома. Утром друзья обнаружили, что 13-летний мальчик не подает признаков жизни. Они позвонили в Центр тревоги и попросили о помощи. Медики начали реанимировать подростка, но, к сожалению, это не дало результатов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back