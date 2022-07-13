ВИДЕО ⟩ В Таллинне 11-летняя девочка на электросамокате попала под автобус

11-летняя девочка, управлявшая электросамокатом, получила травмы. Скорая помощь доставила ее в больницу на медицинский осмотр, сообщил Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристьян Лукк.
Совсем недавно, 24 июня, в Тарту в своем доме был найден мертвым 13-летний мальчик, который накануне ночью упал с электросамоката и пострадал.
Вернувшись домой после падения, мальчик рассказал друзьям, что он травмировал колени и голову. Поскольку подросток чувствовал себя плохо, он оставил друзей и отправился на второй этаж дома. Утром друзья обнаружили, что 13-летний мальчик не подает признаков жизни. Они позвонили в Центр тревоги и попросили о помощи. Медики начали реанимировать подростка, но, к сожалению, это не дало результатов.
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