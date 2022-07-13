В этом году у Positivus самый большой бюджет за всю его историю
Общий бюджет фестиваля популярной музыки Positivus составляет 2 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции его организатор Гиртс Майорс.
Общий бюджет фестиваля популярной музыки Positivus составляет 2 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции его организатор Гиртс Майорс.
По его словам, более миллиона евро выделено на гонорары артистов. Выделенные Рижской думой 200 000 евро не покрывают даже гонорара второго по дороговизне фестивального музыканта.
Он сообщил, что мероприятие планирует посетить большое количество иностранных журналистов. Меняется и состав посетителей - когда-то большинство иностранцев на фестивале было из Эстонии, а теперь прогнозируется, что больше всего приезжих будет из Литвы.
Как заявил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис, Positivus относится к числу мероприятий, за которыми "самоуправления выстраиваются в очередь". Он выразил надежду, что этот фестиваль станет неотъемлемой частью Риги, повысит ее популярность и позволит вернуть туристов, потерянных во время пандемии Covid-19.
Фестиваль Positivus в этом году пройдет в Риге на Луцавсале 15 и 16 июля. Ранее с 2007 по 2019 год он проходил в Салацгриве.
Посетители могут прибывать на Луцавсалу каждый день с 12 часов, начало концертов - в 14 часов, на большой сцене - в 17 часов. Основные концерты будут заканчиваться к часу ночи.
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