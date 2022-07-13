Чт, 14.07.2022
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Янис Озолс, советник министра образования и науки

Самоуправление Сигулды обратится в полицию против партии "За стабильность"

Сигулда ФОТО: Paula Äurkste/LETA

Самоуправление Сигулдского района готовит заявление в полицию о нарушениях при использовании его товарного знака, совершенных политической партией "За стабильность", сообщила представитель самоуправления Синдия Брикмане.

Самоуправление Сигулдского района попыталось связаться с партией "За стабильность" как по электронной почте, так и на официальный почтовый адрес, но ответов так и не последовало. Недавно в муниципалитет поступила неофициальная информация о том, что партия не планирует менять визуальную элементы, пока они не будет запрещены.

Поэтому местное самоуправление готовит заявление в Государственную полицию о возбуждении административного дела в связи с нарушениями при использовании товарного знака.

Брикмане добавила, что муниципалитет готов направить документы и в другие контролирующие органы.

Партия "За стабильность" выбрала букву "S!" в качестве своего логотипа. При этом буква "S" с восклицательным знаком белого цвета, и напоминает логотип самоуправления Сигулдского района, который разработан и используется с 2010 года.

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