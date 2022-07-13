Приговор суда в Беларуси: журналистке "Белсата" дали восемь лет

На данный момент журналистка отбывает срок по другой статье и должна была выйти на свободу в сентябре этого года. В апреле стало известно о новом обвинении против журналистки.

По словам супруга журналистки, заседание суда было "трагическим фарсом".

"Мы так и не узнали, на основе каких событий возникло это уголовное дело. Прозвучали слова - "признана виновной в выдаче государственных секретов иностранному государству". Катя работала на польский телеканал "Белсат" и среди прочего занималась расследованиями. Можно предположить, что какие-то ее материалы могли посчитать разглашением государственных секретов", - сказал муж журналистки.

"Только эта выдача госсекретов почему-то обнаружилась почти через два года после того, как человек находится за решеткой. Это приговор за профессиональную деятельность и издевательство над правосудием", - добавил он.

Екатерина Андреева находится под стражей с ноября 2020 года. Вместе с коллегой Дарьей Чульцовой ее задержали за ведение стрима с акции в память о Романе Бондаренко, убитом в ходе протестов. Их обвинили в организации акции и в феврале 2021 года приговорили к двум годам колонии, отмечает "Медуза".