Неофициальная информация: Майрис Бриедис баллотируется в Сейм от "Согласия"

Лидер партии Янис Урбанович не дал агентству LETA ответа, будет ли Бриедис в рядах кандидатов партии в депутаты, а лишь заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о боксере, участвующем в выборах вместе с партией "Согласие".

Лидер партии пояснил, что избирательные списки уже составлены, но идет их согласование и подписание, которое может завершиться в начале следующей недели, когда они будут переданы в Центризбирком.

В то же время в Центризбиркоме агентству LETA сообщили, что "Согласие" подала заявку на подачу списков до вечера среды, планируя сделать это в понедельник, 18 июля, в 15:00.

На вопрос, будут ли в этом году включены в партийные списки так называемые "легионеры", то есть люди, которые не работали в партии или не были связаны с ней, Урбанович ответил, что "чужих не будет".

После вторжения России в Украину Бриедис подвергся критике за публикацию в социальных сетях поста, в котором он "не принимает чью-либо сторону" в войне, развязанной Россией в Украине.

Бриедиса также критиковали за то, что он не поддержал снос памятника в парке Победы.

Ранее Бриедис также подвергался публичному осуждению за то, что в социальных сетях выкладывал видео с президентом Беларуси Александром Лукашенко и скептиками вакцин.