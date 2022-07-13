Неофициальная информация: Майрис Бриедис баллотируется в Сейм от "Согласия"
По неофициальной информации агентства LETA, боксер Майрис Бриедис может баллотироваться по списку партии "Согласие" на выборах в 14-й Сейм.
По неофициальной информации агентства LETA, боксер Майрис Бриедис может баллотироваться по списку партии "Согласие" на выборах в 14-й Сейм.
Лидер партии Янис Урбанович не дал агентству LETA ответа, будет ли Бриедис в рядах кандидатов партии в депутаты, а лишь заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о боксере, участвующем в выборах вместе с партией "Согласие".
Лидер партии пояснил, что избирательные списки уже составлены, но идет их согласование и подписание, которое может завершиться в начале следующей недели, когда они будут переданы в Центризбирком.
В то же время в Центризбиркоме агентству LETA сообщили, что "Согласие" подала заявку на подачу списков до вечера среды, планируя сделать это в понедельник, 18 июля, в 15:00.
После вторжения России в Украину Бриедис подвергся критике за публикацию в социальных сетях поста, в котором он "не принимает чью-либо сторону" в войне, развязанной Россией в Украине.
Бриедиса также критиковали за то, что он не поддержал снос памятника в парке Победы.
Ранее Бриедис также подвергался публичному осуждению за то, что в социальных сетях выкладывал видео с президентом Беларуси Александром Лукашенко и скептиками вакцин.
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