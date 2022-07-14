Евросоюз не признает паспорта, которые Россия выдаст украинцам

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter-аккаунте.
"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, - это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета, связанное с незаконной войной. ЕС никогда не признает эти паспорта", - заявил он.
Боррель подчеркнул, что ЕС не будет признавать такие паспорта, и напомнил о предварительном заявлении Брюсселя в ответ на решение Путина упростить получение российского гражданства жителями оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
Сообщается, что Путин в понедельник подписал указ об ускорении предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. В указе говорится, что всем гражданам Украины должно быть предоставлено право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
Министерство иностранных дел Украины осудило этот шаг и подчеркнуло, что такая паспортизация граждан Украины является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен отреагировать на следующие действия Путина увеличением поставок оружия Украине и ужесточением санкций против России: "Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России".
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