Евросоюз не признает паспорта, которые Россия выдаст украинцам

Об этом Жозеп Боррель написал в своем Twitter-аккаунте.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.



The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2022

"Новое российское законодательство, упрощающее процедуру для всех украинцев по получению гражданства России, - это еще одно вопиющее нарушение украинского суверенитета, связанное с незаконной войной. ЕС никогда не признает эти паспорта", - заявил он.

Боррель подчеркнул, что ЕС не будет признавать такие паспорта, и напомнил о предварительном заявлении Брюсселя в ответ на решение Путина упростить получение российского гражданства жителями оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Сообщается, что Путин в понедельник подписал указ об ускорении предоставления российского гражданства всем гражданам Украины. В указе говорится, что всем гражданам Украины должно быть предоставлено право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Министерство иностранных дел Украины осудило этот шаг и подчеркнуло, что такая паспортизация граждан Украины является юридически ничтожной и не будет иметь правовых последствий для Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен отреагировать на следующие действия Путина увеличением поставок оружия Украине и ужесточением санкций против России: "Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные силы Украины положат им конец при должной поддержке партнеров. Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России".