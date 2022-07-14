"Эту боль невозможно объяснить": Элина Дидрихсоне о родах

"Я не знаю, как выдержала. Эту боль невозможно объяснить", - поделилась в соцсетях Instagram и Telegram со своими подписчиками Дидрихсоне, роды у которой длились 12 часов.

На вопрос мужа, прошла бы Элина через это снова, она ответила: "Я не могу это объяснить, ты никогда этого не поймешь. Я только знаю, что ты не смог бы. Мне казалось, что на том столе и останусь".

Держа в руках малыша, Дидрихсоне рассказала, что первая ночь прошла спокойно и с утра молодые родители при помощи акушерки учились ухаживать за ребенком.

Интимных подробностей о последствиях родов Дидрихсоне тоже не скрывала: "Разрывов нет, но, конечно, у меня довольно жуткий диастаз и грыжа - пупок совсем мокрый. Живот как желе".

Как сообщалось, во вторник, 12 июля, Элина Дидрихсоне родила сына. Его имя не раскрывается.