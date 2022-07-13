Элина Дидрихсоне родила первенца. За ходом родов можно было следить в соцсетях

Вечером во вторник у четы Дидрихсоне родился сын. Женщина отметила, что ребенок появился на свет 12 июля в 20 часов, однако подробностей сообщать не стала.

Дидрихсоне также рассказала о важном событии в соцсетях, раскрыв детали поездки в больницу. Более подробно о родах она поведала в своем Telegram.

Чтобы уменьшить боли при родах, Элина приняла решение сделать эпидуральную анестезию.

Ранее утром в понедельник, 11 июля, Дидрихсоне сообщила, что отправилась в больницу в Вентспилсе.