Элина Дидрихсоне родила первенца. За ходом родов можно было следить в соцсетях
Во вторник, 12 июля, одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии Элина Дидрихсоне родила первенца.
Во вторник, 12 июля, одна из самых обсуждаемых продавцов одежды в Латвии Элина Дидрихсоне родила первенца.
Вечером во вторник у четы Дидрихсоне родился сын. Женщина отметила, что ребенок появился на свет 12 июля в 20 часов, однако подробностей сообщать не стала.
Дидрихсоне также рассказала о важном событии в соцсетях, раскрыв детали поездки в больницу. Более подробно о родах она поведала в своем Telegram.
Чтобы уменьшить боли при родах, Элина приняла решение сделать эпидуральную анестезию.
Ранее утром в понедельник, 11 июля, Дидрихсоне сообщила, что отправилась в больницу в Вентспилсе.
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