PMLP: проживающие за границей должны оформить eID-карту до конца 2024 года

По данным PMLP, в учреждение часто поступает вопрос о том, нужно ли лицам, проживающим за границей, оформлять карту eID до 1 января 2023 года.

В PMLP поясняют, что если лицо предоставило информацию о своем месте жительства в иностранном государстве в соответствии с законодательством, карта eID должна быть выдана до 31 декабря 2024 года.

Уже сообщалось, что с 1 января следующего года гражданин или негражданин Латвии, достигший 15-летнего возраста, должен будет иметь удостоверение личности (eID-карту). PMLP призывает своевременно оформить карту eID, не откладывая это на последний момент.

"Каждый случай, почему человек вовремя не оформил eID-карту, будет оцениваться индивидуально", - сказала представитель PMLP Мадара Пуке.

"Напоминаем клиентам, что паспорт и eID-карту можно поменять до истечения срока их действия. Мы рекомендуем своевременно посетить любой из наших отделов", - отметили в PMLP.