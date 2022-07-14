PMLP: проживающие за границей должны оформить eID-карту до конца 2024 года
Лица, проживающие за границей, должны оформить удостоверение личности (eID-карту) до 31 декабря 2024 года, напоминает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
Лица, проживающие за границей, должны оформить удостоверение личности (eID-карту) до 31 декабря 2024 года, напоминает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).
По данным PMLP, в учреждение часто поступает вопрос о том, нужно ли лицам, проживающим за границей, оформлять карту eID до 1 января 2023 года.
В PMLP поясняют, что если лицо предоставило информацию о своем месте жительства в иностранном государстве в соответствии с законодательством, карта eID должна быть выдана до 31 декабря 2024 года.
Уже сообщалось, что с 1 января следующего года гражданин или негражданин Латвии, достигший 15-летнего возраста, должен будет иметь удостоверение личности (eID-карту). PMLP призывает своевременно оформить карту eID, не откладывая это на последний момент.
"Каждый случай, почему человек вовремя не оформил eID-карту, будет оцениваться индивидуально", - сказала представитель PMLP Мадара Пуке.
"Напоминаем клиентам, что паспорт и eID-карту можно поменять до истечения срока их действия. Мы рекомендуем своевременно посетить любой из наших отделов", - отметили в PMLP.
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