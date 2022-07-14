Видео ⟩ Россиянин снял клип для Карди Би. Элджей нашел там плагиат

Ладо Кватания снял ролик в футуристическом стиле. Клип за стуки набрал почти 2 миллиона просмотров.

После премьеры видео рэпер Элджей обвинил клипмейкера в плагиате. Музыкант опубликовал в Instagram кадр из клипа, в котором рэпер Lil Durk стоит на крыше упавшего в реку автомобиля, и отметил, что он напоминает аналогичный момент из его клипа Urus.

Видео: Элджей - Urus

Порталу Super.ru Ладо Кватания уже прокомментировал обвинения: "Да, мы все живем в мире референсов, когда многое уже было сделано до тебя. Среди прочих отсылок можно упомянуть Placebo, Мисси Эллиотт, Басту Раймса, Бьорк, Wu-Tang Clan, фильм "Кинг-Конг" Питера Джексона, рекламу Hermes и Air Arabia".

Он не указал, видел ли клип Элджея.

Напомним, российский режиссер Ладо Кватания ранее работал с Дельфином, "Ленинградом", Хаски, Оксимироном и другими. Он является одним из самых ярких молодых клипмейкеров. В 2022 году вышел его дебютный полнометражный фильм "Казнь" с Юлией Снигирь в главной роли. Ладо Кватания известен творческим и личным союзом с певицей Манижей. Влюбленные готовятся к свадьбе.

Видео: Cardi B - Hot Shit feat. Kanye West & Lil Durk