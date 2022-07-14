Трагический семейный конфликт в Лиепае: очевидцы рассказали о случившемся

Курземское региональное управление Государственной полиции сообщило, что во вторник вечером, 12 июля, в полицию поступила информация о том, что некий мужчина громко стучал в дверь квартиры на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Мирдзас Кемпес в Лиепае и что, возможно, там разгорелся конфликт.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

"Я просто не могу, это мягко сказано. Это было просто ужасно, я никогда не испытывала ничего подобного в своей жизни", - сказала соседка программе Degpunktā.

Программа сообщает, что около 20:00 все было еще спокойно. Минут через двадцать из квартиры на третьем этаже на лестничную клетку выбежала молодая женщина и обратилась за помощью к соседям, но мужчина якобы заставил ее вернуться домой, возможно, затянув за одежду.

Жительница дома рассказала программе, что слышала голос молодой женщины, а также голос мужчины - они громко кричали друг на друга.

Один из соседей, услышав крики, подбежал к уже запертой двери квартиры и стал стучать в нее кулаками, надеясь поговорить с ними обоими и прекратить конфликт.

Соседка говорит, что жители дома слышали нечеловеческие крики. Один из участников конфликта - мужчина - уже находился в квартире. Другая соседка вышла из своей квартиры и позвала других жильцов дома, чтобы вызвать полицию. В то же время ее муж пытался заставить ругавшихся открыть дверь квартиры, где происходил конфликт.

Галина, живущая в доме напротив, видела дальнейший ход событий. Пенсионерка стояла у окна кухни и готовила еду, когда услышала выстрелы.

"Стреляли раза четыре, может, три, но подряд. Смотрю, ничего не вижу, абсолютно никого.

Я просто смотрела на дорогу и услышала еще один выстрел. Я позвонила внучке, которая тоже здесь живет, и все ей рассказала, но она сказала, что этого не может быть", - рассказывает Галина.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Галина наблюдала за двором и увидела, что с балкона третьего этажа вылезает женщина, которая, вероятно, еще до падения с высоты была травмирована, сообщает Degpunktā.

"Я сразу открыла окно, был сильный ветер, я увидела ее.

Она перебежала эти ступеньки и вот так упала, лежала, раскинув руки. Сначала я подумала, что она споткнулась. Я за ней наблюдала, она стонала.

Женщина была красиво одета, на ней были короткие шорты и красный топ, но она лежала", - описывает внешний вид тридцатилетней соседки Галина.

Почти сразу прибыла полиция, а позже приехали и реанимационные бригады скорой медицинской помощи. Пострадавшей матери двоих детей оказали помощь на месте, затем положили на носилки и доставили в Лиепайскую районную больницу, где врачи боролись за ее жизнь, но она скончалась от полученных травм.

Соседи рассказали программе, что военный был бывшим мужем молодой женщины и что между ними больше не было романтических отношений.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Уже сообщалось, что полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное производство по статье Уголовного кодекса о преступлениях против личного здоровья.

В интересах следствия полиция не предоставляет больше информации.

Сандра Брале, пресс-секретарь командира Национальных вооруженных сил (НВС) Леонида Калныньша, подтвердила агентству LETA, что к инциденту причастен военнослужащий.

Трагедия случилась в свободное от службы время, служебное оружие во время инцидента не применялось.

Принимая во внимание, что инцидент не связан со службой, больше информации о профессиональной деятельности военнослужащего НВС не предоставляет.

Председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле сообщила, что вмешательство органов опеки не требуется, так как от полиции поступила информация о том, что двое детей погибшей женщины находятся в безопасности у родственников.

В момент трагедии детей в квартире не было.