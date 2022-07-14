В работе Twitter произошел глобальный сбой

Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Европы, Японии и других стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет "Медуза".

Пользователи жалуются на сбои в работе приложения, но также наблюдаются проблемы с работой сайта и при подключении к серверу.

В последний раз Twitter испытывал такие серьезные сбои в работе в феврале.