В работе Twitter произошел глобальный сбой
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter.
Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter.
Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Европы, Японии и других стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет "Медуза".
Пользователи жалуются на сбои в работе приложения, но также наблюдаются проблемы с работой сайта и при подключении к серверу.
В последний раз Twitter испытывал такие серьезные сбои в работе в феврале.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!