Чт, 14.07.2022
Понятно, что 1 сентября, как и большинство стран в Европе, мы еще будем сталкиваться с проблемой вакансий. Янис Озолс, советник министра образования и науки
Янис Озолс, советник министра образования и науки

В работе Twitter произошел глобальный сбой

Иллюстративное фото ФОТО: Unsplash

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter.

 Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Европы, Японии и других стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет "Медуза".

Пользователи жалуются на сбои в работе приложения, но также наблюдаются проблемы с работой сайта и при подключении к серверу.

В последний раз Twitter испытывал такие серьезные сбои в работе в феврале.

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