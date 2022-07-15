Российский актер Анатолий Белый: "Я правда думаю, что мы проиграли в этой битве"

"Да, я уехал. Да, ушел из театра и вообще отовсюду. Руководствуясь понятием профессиональной чести, дослужил, доиграл, скрипя зубами и стиснув зубы, свой 20-й сезон в родном МХТ, чтобы не подставлять театр, и вырвал его из себя с кровью.

Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну.

Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать", - написал Анатолий Белый в соцсетях.

Он подчеркнул, что пытался как-то повлиять на людей, но все было напрасно:

"Мою страну выбили из-под ног вместе с людьми, которых я считал друзьями (остались единицы), вместе с теми, кому я играл со сцены, наивно полагая, что хоть как-то действую на их души и сердца. Дурак".

Белый высказывал свою позицию еще в начале войны и на канале "Дождь", и в соцсетях. Он не молчал, но его слова вызвали ненависть.

"Обрушилась такое количество зла и ненависти, что я понял - это бесполезно, действительно большинство za. И я замолчал. Наверное, меня можно назвать пораженцем.

Но я правда думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы - это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России.

Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше", - отметил актер.

Он указал, что это та горькая правда, которую надо принять.

"Самое главное мое слово в этом темном времени - разочарование. Оно очень глубокое и разностороннее. Разочарование в природе человека, в победе звериного бессознательного над слабым разумом. Тьма рулит. [...] Наверное, я из тех, кто не может смеяться после Аушвица. Тот был исторически далеко и не так ощущался, но вот он пришел в мою жизнь. Пришел неожиданно и страшно.

И как с этим жить - пока не знаю. Я пессимист и думаю, что тьма, пришедшая на русскую землю, очень надолго. На мой век ее хватит точно", - подчеркнул Анатолий.

Актер также высказался о ракетном ударе в Виннице 14 июля:

"Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит, и сердце мое болит каждый день. Нет войне".

Об отъезде Анатолия Белого стало известно на этой неделе. В одной из постановок его заменит Константин Хабенский.