Суд оставил пророссийского активиста Линдермана под арестом

Решение суда обжалованию не подлежит, но, как пояснила адвокат Линдермана Елена Квятковская, следственный судья сможет оценить дальнейшую необходимость меры пресечения только в конце августа.

Адвокат также подтвердила, что, как и в суде первой инстанции, был подан запрос о замене содержания под стражей на залог, но суд на данный момент придерживается противоположного мнения. Сумму залога она не назвала.

Адвокат указала, что Служба государственной безопасности (СГБ) установила дополнительные к аресту ограничения –

запрет на свидания и переписку с лицами, которые находятся вне тюрьмы, за исключением защитника Линдермана.

В результате Линдерман не может даже общаться со своими детьми и супругой. Адвокат не знает причин, по которым СГБ действовала столь строго, но, по ее мнению, такое ограничение несоразмерно, поэтому будет подана апелляция.

Уже сообщалось, что во вторник, 21 июня, был задержан пророссийский активист Владимир Линдерман, которому инкриминируется оправдание геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений.

22 июня Новостная служба LTV в Facebook сообщила, что в Службе госбезопасности Латвии (СГБ) подтвердили: 21 июня в рамках уголовного дела были проведены процессуальные действия, в рамках которых задержано одно лицо. В настоящее время СГБ воздерживается от дальнейших комментариев.

Позже LTV заявило, что суд принял меру пресечения - заключение под стражу.

Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила, что Линдерман задержан за систематическое восхваление и оправдание в интернете военных преступлений вооруженных сил России против украинцев и украинского государства.

СГБ отметила, что с началом российского вторжения в Украину Линдерман распространял на открытой платформе в интернете информацию о ходе боевых действий России в Украине, отражая развитие событий в интересах Кремля.

7 июня текущего года СГБ возбудила в отношении Линдермана уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона, в том числе за прославление и оправдание преступлений против мира и военных преступлений.

Полученная СГБ информация свидетельствует о том, что Линдерман за свою деятельность получает финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц.

21 июня сотрудники СГБ провели неотложные процессуальные действия в одном из связанных с указанным лицом объектов и задержали его. В настоящее время к лицу применен статус подозреваемого, в качестве меры пресечения выбрано помещение под стражу.

Расследование этого уголовного дела продолжается, и СГБ предоставит дополнительную информацию по мере продвижения уголовного процесса.

СГБ напоминает, что никто не может быть признан виновным до тех пор, пока его вина не будет установлена в соответствии с законом.

С момента российского вторжения в Украину СГБ возбудила в общей сложности девятнадцать уголовных дел и приняла четыре уголовных дела от Государственной полиции в связи с агрессивными высказываниями. Основная часть уголовных производств связана с враждебными высказываниями против Украины и ее народа.

Ранее о задержании Линдермана в его квартире написала в Facebook журналист Алла Березовская.