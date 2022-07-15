Кая Каллас объявила об отставке правительства Эстонии

В начале заседания вице-спикер Рийгикогу Ханно Певкур объявил о своем уходе с должности.

Второе внеочередное заседание в началось в пятницу через час после окончания первой сессии, то есть в 10:07. В повестке дня - предоставление кандидату в премьер-министры Кае Каллас полномочий по формированию правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в закон об удобрениях, закон о химикатах и закон о соответствии продукции требованиям.

Если кандидат в премьер-министры получит от Рийгикогу полномочия на формирования правительства, третье внеочередное заседание начнется в 15 часов в понедельник. На повестке дня должностная присяга правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении поправок в закон о праве плавания судов под государственным флагом, закон о судовом регистре и закон о безопасности морской навигации.