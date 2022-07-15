Путин освободил Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса"

Пока неизвестно, получит ли новое назначение 58-летний Рогозин, который был ярым сторонником вторжения России в Украину.

После вторжения России в Украину Рогозин регулярно поддерживал эту войну в социальных сетях. В мае он заявил, что России потребуется всего полчаса, чтобы уничтожить страны НАТО в ядерной войне.

Вместо Рогозина генеральным директором "Роскосмоса" назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.

С 2012 по 2018 годы Борисов был заместителем министра обороны России Сергея Шойгу и курировал вопросы перевооружения российской армии. В правительстве Медведева с 2018 по 2020 годы Борисов курировал работу оборонно-промышленного комплекса.

Путин назначил Рогозина гендиректором "Роскосмоса" в 2018 году. В то время несколько экспертов заявили, что ему не хватает образования и знаний, чтобы возглавить такое агентство.

С 2011 по 2018 год Рогозин курировал космическую отрасль в качестве вице-премьера. Он также был послом России в НАТО.

США ввели санкции против Рогозина в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Рогозин записал прощальную речь: