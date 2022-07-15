Еврокомиссия одобрила запрет на импорт российского золота

Еврокомиссия одобрила предложения к новому пакету санкций против России, включающие в себя запрет на импорт золота из РФ и расширение списка попавших под ограничения физлиц и компаний. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в пятницу, 15 июля.

Новые меры призваны "поддержать и повысить эффективность введенных шести пакетов санкций ЕС против России", подчеркнули в Брюсселе. В частности, будет усилен контроль за высокотехнологическим и экспортом двойного назначения в Россию. По данным агентства Reuters, это будет касаться товаров химической промышленности и техники. Кроме того, будут "усилены требования к отчетности", чтобы ужесточить контроль над заморозкой попавших под санкции активов.

Санкции не затрагивают экспорт продуктов из России

Еврокомиссия подчеркнула, что санкции ЕС "никоим образом" не направлены против торговли сельскохозяйственной продукцией между Россией и третьими странами. По словам источника Reuters, в новом пакете будут уточнены ограничения на такой экспорт, чтобы избежать неверного толкования ограничений трейдерами.

Некоторые из них опасаются перевозить продовольствие из российских портов, принадлежащих госкорпорациям под санкциями, отмечает агентство. В новом пакете будет уточнено, что эти порты освобождены от ограничений, рассказал источник Reuters.

Одновременно Комиссия намерена ужесточить действующий запрет на заход российских судов в порты ЕС, чтобы они не смогли в обход санкций разгружаться в доках, формально не попавших под ограничения.

ЕС планирует ввести новые санкции в ближайшее время

Министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить это предложение Еврокомиссии на своем заседании 18 июля, но утверждения новых ограничений в этот день не планируется, сообщает корреспондент DW в Брюсселе. "По санкциям - в понедельник решения не будет", - отметил высокопоставленный источник DW в структурах Евросоюза.

Источник Reuters также сообщили, что в ЕС намерены обсудить санкции на следующей неделе и принять их до летних каникул. Собеседник агентства назвал ограничения "шестым с половиной" пакетом санкций из-за его относительно ограниченного масштаба по сравнению с предыдущими ограничениями, которые затронули российскую нефть или уголь.

"Сегодня мы предлагаем ужесточить санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).