Пт, 15.07.2022
Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист. Владимир Зеленский об обстрелах в Виннице
Владимир Зеленский об обстрелах в Виннице

США возобновят полеты к МКС с Россией

Russian cosmonauts Oleg Artemyev, Denis Matveev and Sergey Korsakov pose with a flag of the self-proclaimed Luhansk People's Republic at the International Space Station (ISS), in this picture released July 4, 2022. Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. ФОТО: Roscosmos

США возобновят полеты на Международную космическую станцию ​​(МКС) с Россией, сообщило в пятницу Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта НАСА для обслуживания российского и американского сегментов", - говорится в сообщении НАСА.

НАСА объявило, что американский астронавт Франсиско Рубио вместе с двумя российскими космонавтами отправится на МКС 21 сентября на ракете "Союз" из Казахстана.

Между тем президент России Владимир Путин сегодня уволил генерального директора космического агентства "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, который решительно поддерживал вторжение России в Украину.

НАСА заявило, что Международная космическая станция предназначена для совместного использования космическими агентствами США, России, Европы, Японии и Канады.

"Станция была спроектирована так, чтобы быть взаимозависимой, и ее работа зависит от вклада каждого космического агентства. Ни одно агентство не может работать независимо от других", - заявили в НАСА.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back