США возобновят полеты к МКС с Россией

Соглашение нацелено на то, чтобы в случае нештатной ситуации, связанной с отменой или существенной задержкой запуска российского или американского корабля, обеспечивалось присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта "Роскосмоса" и одного астронавта НАСА для обслуживания российского и американского сегментов", - говорится в сообщении НАСА.

НАСА объявило, что американский астронавт Франсиско Рубио вместе с двумя российскими космонавтами отправится на МКС 21 сентября на ракете "Союз" из Казахстана.

Между тем президент России Владимир Путин сегодня уволил генерального директора космического агентства "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, который решительно поддерживал вторжение России в Украину.

НАСА заявило, что Международная космическая станция предназначена для совместного использования космическими агентствами США, России, Европы, Японии и Канады.

"Станция была спроектирована так, чтобы быть взаимозависимой, и ее работа зависит от вклада каждого космического агентства. Ни одно агентство не может работать независимо от других", - заявили в НАСА.