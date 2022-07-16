Экономика Китая на грани рецессии. Это плохо для России. А для Германии?

Чжэнчжоу, 10 июля 2022 года. Демонстрация против замораживания вкладов в местных банках ФОТО: DW

В статье, опубликованной газетами Handelsblatt и Tagesspiegel, известный экономист уже тогда настоятельно рекомендовал немецкому бизнесу снизить связанные с Китаем риски, поскольку КНР грозит финансовый кризис. Это было, подчеркнем, в разгар 1-го квартала, когда китайская экономика еще росла со скоростью 4,8%, а не 0,4%, как во 2-м квартале.

Да и этот рост в немалой степени связан с тем, что китайские власти вновь прибегают к старым рецептам поддержки экономики: они стимулируют выдачу кредитов на масштабные инфраструктурные проекты.

"В результате мы видим, как очень быстро растут долги, вызванные стремлением добиться поставленных целей роста. Устойчивым развитием это никак не назовешь", - констатирует американский эксперт по государственным финансам Майкл Петтис, преподающий в Пекинском университете. Китайские власти, по его словам, неоднократно пытались положить конец подобной практике, но в трудной ситуации вновь и вновь к ней прибегают.

Европейские экспортеры чувствуют слабый внутренний спрос в КНР

В то же время китайская экономика получает сейчас слишком мало импульсов от таких драйверов роста, как инвестиции частного бизнеса и внутренне потребление. Об этом наглядно свидетельствует минимальный рост импорта в Китай, что особенно больно бьет по европейским фирмам, подчеркивает портал издательской группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Таким образом, замедление экономического роста в КНР не в интересах немецких, французских, итальянских и других европейских экспортеров промышленной продукции и потребительских товаров, а также тех инвесторов из ЕС, которые развернули производство в самом Китае.

Volkswagen усиленно рекламирует в Китае свой "народный электромобиль" ID.3 ФОТО: DW

В качестве примера можно привести концерн Volkswagen, для которого китайский рынок давно уже является более важным, чем родной германский. В первом полугодии 2022 года автостроитель столкнулся в Китае с "гигантскими трудностями", признался Штефан Вёлленштайн (Stephan Wöllenstein), глава китайского представительства VW. Он сообщил 15 июля, что продажи всей группы упали в КНР примерно на 20%, однако наметившаяся еще в конце мая положительная динамика позволяет надеяться, что второе полугодие окажется все-таки лучше.

Но подобные надежды испытывают далеко не все. "Это, конечно, фатально, что Китай именно сейчас экономически просел, - посетовал Йорг Вуттке из Европейской торговой палаты в КНР в интервью немецкой телерадиокомпании ARD. - У нас сейчас в Европе и Америке огромные проблемы с энергией и рецессией. Китай всегда был той экономикой, которая нас стабилизировала, но сейчас, возможно, этого уже не будет".

Россия вдвойне пострадает от торможения китайской экономики

"Сильное охлаждение китайской конъюнктуры - это сигнал тревоги для немецкой экономики", - заявил Reuters глава внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер (Volker Treier). Он напомнил, что Китай - крупнейший торговый партнер ФРГ и очень важный рынок сбыта для немецких фирм, особенно для авто- и машиностроителей.

В то же время президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли (BGA) Дирк Яндура (Dirk Jandura) напомнил Reuters, что "большой объем торговли с США и особенно с нашими европейскими партнерами помогает нам сейчас сглаживать колебания".

К тому же есть надежда, что нынешнее сильное торможение китайской экономики приведет к снижению мировых цен как на энергоносители - нефть, сжиженный газ, уголь, так и на металлы и вообще на сырье. Это существенно помогло бы Германии, Евросоюзу, США сбить темпы инфляции, ставшей сейчас главной проблемой всех стран Запада.

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