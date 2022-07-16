СМИ: Тяжелобольной Моисеев приедет в Юрмалу, чтобы встретить Пугачеву

Напомним, несколько лет назад Борис Моисеев перенес два инсульта, после которых перестал выходить в свет. Известно, что за певцом ухаживают директор и сиделка. Известно, он он поддерживает постоянную связь с Аллой Пугачевой.

"Они постоянно на связи. Мало того - Алла Борисовна, пожалуй, единственная из его друзей, кто проявляет такое внимание и заботу. Она - любимый друг Бориса и самый близкий его человек", - рассказывал директор Моисеева Сергей Горох.

Мужчина признавался, что Алла Пугачева ежемесячно присылает Моисееву продукты. По словам представителя, Борис Моисеев уже готовится к поездке в Латвию, чтобы встретиться с Аллой Борисовной, которую не видел с прошлого юбилея Кристины Орбакайте.

Кстати, Кристина Орбакайте тоже сейчас находится в Латвии. Она вместе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным посетила концерт Интарса Бусулиса.