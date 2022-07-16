В депозитную систему можно будет сдавать больше видов пластиковых бутылок и жестяных банок

Согласно проекту правил об изменениях в правилах Кабинета министров от 11 августа 2020 года "Условия функционирования депозитной системы", который в настоящее время находится в процессе согласования между учреждениями, ожидается, что в депозитную систему в будущем будут приниматься также пластиковые (ПЭТ) и стеклянные бутылки и жестяные банки, служившие тарой сиропам, а также стеклянные и ПЭТ бутылки и жестяные банки из-под алкогольных коктейлей на базе спирта и пластиковые бутылки и жестяные банки от алкогольных напитков всех видов.