Шойгу поручил наращивать действия российских войск на всех направлениях в Украине

Такое указание министр отдал во время инспекции войск "Юг" и "Центр", участвующих в войне, сообщает Минобороны РФ.

Приказ был отдан, чтобы "исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", сказано в сообщении.

В ходе инспекции Шойгу также заслушал доклады командующих группировок "Юг" и "Центр" о ситуации на фронте и принял участие в награждении военных.

За последние сутки обстрелам подверглись несколько населенных пунктов на территории Украины. Сообщалось, что вечером 15 июля в результате ударов российских войск в Днепре погибли три человека, еще 15 получили ранения. Власти Харьковской области заявили о трех погибших в Чугуеве. Также 16 июля появились сообщения об обстрелах Одессы, информации о пострадавших нет. Минобороны России эту пока информацию не комментировало.