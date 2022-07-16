Офицер, предположительно застреливший жену, публиковал пост, прославляющий оружие

Мужчина опубликовал цитату из романа "Револьвер" (Revolver) британского писателя Маркуса Седжвика (Marcus Sedgwick), в которой говорится, что "оружие - это ответ на те вопросы, которые подкидывает нам жизнь, когда рядом нет никого, кто мог бы помочь".

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RUS TVNET уже сообщал, что конфликты в семье начались вскоре после свадьбы, муж пытался контролировать жену и угрожал. Женщина, чья жизнь трагически оборвалась во вторник вечером в Лиепае, на улице Кемпес, вероятно, из-за выстрелов, произведенных ее мужем, - сотрудником Вооруженных сил, боялась своего супруга, рассказали порталу TVNET знакомые погибшей.

В тот вечер около девяти соседка смотрела документальный фильм по телевизору, когда услышала выстрелы. Высунувшись в окно, она увидела лежащую на земле молодую женщину в черных шортах и ​​красной рубашке. Полиция отреагировала моментально - они прибыли через несколько минут после звонка.

Первый звонок поступил 12 июля в 20:49 - соседи сообщили о громком конфликте в квартире и о том, что в дверь стучит мужчина. Люди помнят, что слышали "нечеловеческие крики". Уже в 20:54 поступил звонок о выстрелах, которые разнеслись по всему району.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они нашли во дворе лежащую на газоне женщину. Медики оказали ей на месте происшествия неотложную медицинскую помощь и доставили в больницу. Полицейские взломали дверь квартиры и обнаружили в ней тело мужчины с телесными повреждениями, а медики констатировали его смерть. Позже из больницы была получена информация о том, что женщина скончалась.

На данный момент Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия по статье 13 Уголовного закона - преступления против личного здоровья. Следствие в уголовном процессе продолжается, и в интересах следствия полиция не предоставляет больше информации.

Пресс-секретарь командующего Национальными вооруженными силами Сандра Брале подтвердила, что к происшествию причастен военнослужащий. Однако, трагедия случилась в свободное от службы время, служебное оружие во время инцидента не применялось.

Так как трагедия не связана со службой погибшего, более подробных комментариев о его профессиональной деятельности НВС не предоставляет.