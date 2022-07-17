Прошел второй день фестиваля Positivus 2022. Репортер Юрис Фестиваль вместе с порталом TVNET отправился на поиски самого стильного из самых стильных. Что из этого вышло? Смотрите видео!

Видео: Юрис Фестиваль ищет самых стильных гостей Positivus 2022

Также накануне Юрис Фестиваль искал и находил жемчужины стиля. Смотри видео, ты можешь увидеть себя!

Видео: Юрис Фестиваль ищет самых стильных гостей Positivus 2022. День 1

Галерея: Стильные образы 1-го дня Positivus 2022

Галерея: Дизайнерский базарчик на территории фестиваля

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