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Видео ⟩ Ты один из них? Юрис Фестиваль ищет и находит самых стильных гостей 2-го дня Positivus 22
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Прошел второй день фестиваля Positivus 2022. Репортер Юрис Фестиваль вместе с порталом TVNET отправился на поиски самого стильного из самых стильных. Что из этого вышло? Смотрите видео!
Также накануне Юрис Фестиваль искал и находил жемчужины стиля. Смотри видео, ты можешь увидеть себя!
Видео: Юрис Фестиваль ищет самых стильных гостей Positivus 2022. День 1
Галерея: Стильные образы 1-го дня Positivus 2022
Галерея: Дизайнерский базарчик на территории фестиваля
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