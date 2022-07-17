В Эстонии погиб гражданин Украины: подробности трагедии на стройплощадке

Упавший с прицепа мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался. Для расследования обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас уточнил, что 62-летний гражданин Украины работал на строительном объекте, где прикрепил бетонные панели на прицепе грузовика к цепям крана. "В какой-то момент мужчина с высоты нескольких метров упал спиной с бетонных панелей на асфальт. К сожалению, он получил такие тяжелые травмы, что медики не смогли спасти ему жизнь", - сказал Лаас.
По предварительным данным, на пострадавшем не было защитной каски, но все подробности случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.
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