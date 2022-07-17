В Эстонии погиб гражданин Украины: подробности трагедии на стройплощадке

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас уточнил, что 62-летний гражданин Украины работал на строительном объекте, где прикрепил бетонные панели на прицепе грузовика к цепям крана. "В какой-то момент мужчина с высоты нескольких метров упал спиной с бетонных панелей на асфальт. К сожалению, он получил такие тяжелые травмы, что медики не смогли спасти ему жизнь", - сказал Лаас.