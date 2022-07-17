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В Эстонии погиб гражданин Украины: подробности трагедии на стройплощадке

Строительство. Иллюстративное фото. ФОТО: Николай Андреев

В четверг, 14 июля, в 10 утра в полицию поступило сообщение, что в Тарту на строительном объекте на улице Хоммику 62-летний мужчина упал с прицепа грузовика, сообщает Rus.Postimees.

Упавший с прицепа мужчина получил настолько тяжелые травмы, что скончался. Для расследования обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Ингмар Лаас уточнил, что 62-летний гражданин Украины работал на строительном объекте, где прикрепил бетонные панели на прицепе грузовика к цепям крана. "В какой-то момент мужчина с высоты нескольких  метров упал спиной с бетонных панелей на асфальт. К сожалению, он получил такие тяжелые травмы, что медики не смогли спасти ему жизнь", - сказал Лаас.

По предварительным данным, на пострадавшем не было защитной каски, но все подробности случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

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