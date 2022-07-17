Лидеры талибов неудовлетворены отказом международного сообщества признать их режим в Афганистане

"Им [международному обществу] было бы хорошо построить дипломатические отношения с Афганистаном. Я нужен им, а они нужны мне", - гзаявил министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

"Если я им завтра понадоблюсь по каким-нибудь вопросам, на каких принципах и формальностях они будут говорить со мной? - спросил он риторически.

Также он потребовал у США освободить замороженные в банках западных стран активы Афганистана стоимостью в миллиарды долларов.

Министр внутренних дел является самым влиятельным военным лидером Талибана. Он руководит "Сетью Хаккани", ответственной за нападения на гражданское население и силы США в Афганистане с 2001 года.