Вс, 17.07.2022
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Лидеры талибов неудовлетворены отказом международного сообщества признать их режим в Афганистане

Министр внутренних дел талибов Сираджуддин Хаккани ФОТО: WAKIL KOHSAR/AFP

Среди лидеров режима талибов растет недовольство тем, что почти через год после прихода к власти, по-прежнему ни одна страна мира не признала исламистскую группировку "Талибан" официальным правительством Афганистана.

"Им [международному обществу] было бы хорошо построить дипломатические отношения с Афганистаном. Я нужен им, а они нужны мне", - гзаявил министр внутренних дел Сираджуддин Хаккани.

"Если я им завтра понадоблюсь по каким-нибудь вопросам, на каких принципах и формальностях они будут говорить со мной? - спросил он риторически.

Также он потребовал у США освободить замороженные в банках западных стран активы Афганистана стоимостью в миллиарды долларов.

Хаккани подтвердил, что талибы не будут угрожать миру.

Министр внутренних дел является самым влиятельным военным лидером Талибана. Он руководит "Сетью Хаккани", ответственной за нападения на гражданское население и силы США в Афганистане с 2001 года.

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