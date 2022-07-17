Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

Россия хочет подать в суд на швейцарскую газету за карикатуру на Путина

Должностные лица России пригрозили швейцарской газете судом после того, как там опубликовали изображение, на котором президент Владимир Путин изображен как клоун, сообщает СМИ Insider.

Газета из Цюриха Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой обсуждалось, как популярные фотографии повлияли на дискуссию о вторжении России в Украину.

На главном изображении видны президент Украины Владимир Зеленский в образе схожем с супергероем Капитан Америка, а Путин был изображен с носом клоуна и цветным лицом.

При этом в обращени костюм Зеленского назвали "железным человеком".

"Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перфомансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети. Однако нет, в "НЦЦ" он изображен в виде могущественного "Железного человека", - написано в обращении.

Авторы обращения также отметили, что Путин "является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе", а не "поклонником ЛГБТ-сообщества".

"В связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, "ни к селу - ни к городу", - пишут дипломаты.

Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы Швейцарии.

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