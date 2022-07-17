Россия хочет подать в суд на швейцарскую газету за карикатуру на Путина

Газета из Цюриха Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой обсуждалось, как популярные фотографии повлияли на дискуссию о вторжении России в Украину.

На главном изображении видны президент Украины Владимир Зеленский в образе схожем с супергероем Капитан Америка, а Путин был изображен с носом клоуна и цветным лицом.

При этом в обращени костюм Зеленского назвали "железным человеком".

"Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перфомансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети. Однако нет, в "НЦЦ" он изображен в виде могущественного "Железного человека", - написано в обращении.

Авторы обращения также отметили, что Путин "является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе", а не "поклонником ЛГБТ-сообщества".

"В связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, "ни к селу - ни к городу", - пишут дипломаты.

Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы Швейцарии.