Гендиректор "Вкусно и точка" сообщил, что производители картошки фри не принимают заказы

Пять или шесть крупнейших производителей картофеля фри не хотят поставлять в Россию продукцию "в связи с хорошо известными событиями", рассказал РБК бывший вице-президент российского отделения McDonald’s Олег Пароев.

По его словам, главные офисы крупнейших производителей картофеля фри находятся в "недружественных" странах и не торгуют с Россией.

Компания "Вкусно и точка" утверждала, что сохранит высокие стандарты и клиенты не заметят разницы.

Как уже сообщалось ранее, в сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" закончилась картошка, так как есть проблемы с получением сортов картофеля, подходящих для приготовления во фритюре. Предприятие указывало, что картофель в меню может вернуться оcенью.

Министерство сельского хозяйства РФ тогда отрицало, что в России наблюдается нехватка картофеля. В свою очередь во "Вкусно и точка" пояснили, что нехватка подходящего для картошки фри картофеля связана с фактом, что в 2021 году в Россию поступило очень мало сортов картофеля, которые предприятия сети используют для производства фри.

В течение последних восьми лет предприятие концентрировалось на российских поставщиков и приобретало продукты у них. Более того, стало невозможно импортировать картофель с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками продукта для предприятий в Роccии.