Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

Гендиректор "Вкусно и точка" сообщил, что производители картошки фри не принимают заказы

ФОТО: SIPA/Scanpix

Производители картофеля фри перестали принимать заказы из России. Это произошло после того, как плохой местный урожай вызвал дефицит в переименованном во "Вкусно и точка" McDonald's, в результате чего пришлось убрать картофель из меню ресторана, сообщает Insider.

Пять или шесть крупнейших производителей картофеля фри не хотят поставлять в Россию продукцию "в связи с хорошо известными событиями", рассказал РБК бывший вице-президент российского отделения McDonald’s Олег Пароев.

По его словам, главные офисы крупнейших производителей картофеля фри находятся в "недружественных" странах и не торгуют с Россией.

Компания "Вкусно и точка" утверждала, что сохранит высокие стандарты и клиенты не заметят разницы.

Как уже сообщалось ранее, в сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" закончилась картошка, так как есть проблемы с получением сортов картофеля, подходящих для приготовления во фритюре. Предприятие указывало, что картофель в меню может вернуться оcенью.

Министерство сельского хозяйства РФ тогда отрицало, что в России наблюдается нехватка картофеля. В свою очередь во "Вкусно и точка" пояснили, что нехватка подходящего для картошки фри картофеля связана с фактом, что в 2021 году в Россию поступило очень мало сортов картофеля, которые предприятия сети используют для производства фри.

В течение последних восьми лет предприятие концентрировалось на российских поставщиков и приобретало продукты у них. Более того, стало невозможно импортировать картофель с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками продукта для предприятий в Роccии.

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