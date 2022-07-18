Мы нередко можем заметить на улице, на работе и в прочих местах людей в поддельной одежде известных брендов. Реакция окружающих бывает самой разной: от слов одобрения до ироничных ухмылок. Эксперт по этикету Айя Страутмане рассказывает Apollo.lv, когда вовсе не рекомендуется носить поддельную брендовую одежду и аксессуары.

"Как отличить? Посмотрите, как обработаны швы. Как только мы видим, какие швы, сразу понятно", - описывает главное отличие настоящего изделия бренда от подделки специалист по этикету.

Она рассказывает, что брендовые вещи служат всю жизнь благодаря своему качеству. С другой стороны, тот, кто создает подделку, обычно делает это очень упрощенно и примитивно, так что объект хорошо выглядит только на расстоянии.

"Этикет не определяет, должен ли человек покупать более дешевую или дорогую одежду. Это не однозначный вопрос. Тут нужно смотреть на то, кто человек профессии, как ему нужно выглядеть, какие правила на работе", - говорит Страутмане.

Эксперт рассказывает, что для этикета не так важно, поддельная ли одежда: "Если смотреть с точки зрения этикета, то каждый носит то, что носит. Человек [должен быть] вежливым, чистым, не пахнуть потом или еще чем-то".

Тем не менее существуют ситуации и условия, в которых следует тщательно взвешивать ношение подделок. Одним из них является бизнес-среда, которую Страутмане называет "дорогим бизнесом", в котором есть свои правила, требующие ношения только брендовой одежды.

"Если женщина или мужчина явится в неуместном бренде в эту социально-деловую среду, то на них будут плохо смотреть и они не попадут в этот бизнес, потому что их просто не пустят, или сначала туда будет очень сложно войти", - поясняет эксперт.

Страутмане отмечает, что не все люди живут по принципу "Кто ты есть, тот и есть, главное - что у тебя в голове". Так, человеческое подсознание и стереотипы все равно диктуют свои правила и влияют на чувства и эмоции по отношению к конкретному человеку.

"К сожалению, у нас в Латвии довольно сложно со всеми этими [правилами], потому что люди не вникают в глубину и не хотят слушать и понимать..." - объясняет она. - Если эксперт по этикету рекомендует носить определенный цвет одежды в определенной ситуации, то это не личная симпатия профессионала к этим цветам, а основано на знании человеческого подсознания и того, как оно воспринимает разные цвета", - говорит Страутмане.

Вместо подделок эксперт по этикету советует все же носить одежду, которая не связана с популярными брендами. Модные тенденции быстро меняются, и следование им требует больших финансовых вложений.

Продажа реплик популярных брендов - явление, которое становится все более распространенным. Но мало говорится о том, что производство и продажа товаров является преступлением. Какова ситуация в Латвии с продажей неоригинальных товаров и как она регулируется? Читайте статью интернет-журнала Klik от TVNET Grupa.