Чем чревато носить подделки известных брендов? Отвечает латвийский эксперт по этикету
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Мы нередко можем заметить на улице, на работе и в прочих местах людей в поддельной одежде известных брендов. Реакция окружающих бывает самой разной: от слов одобрения до ироничных ухмылок. Эксперт по этикету Айя Страутмане рассказывает Apollo.lv, когда вовсе не рекомендуется носить поддельную брендовую одежду и аксессуары.
"Как отличить? Посмотрите, как обработаны швы. Как только мы видим, какие швы, сразу понятно", - описывает главное отличие настоящего изделия бренда от подделки специалист по этикету.
Она рассказывает, что брендовые вещи служат всю жизнь благодаря своему качеству. С другой стороны, тот, кто создает подделку, обычно делает это очень упрощенно и примитивно, так что объект хорошо выглядит только на расстоянии.
Эксперт рассказывает, что для этикета не так важно, поддельная ли одежда: "Если смотреть с точки зрения этикета, то каждый носит то, что носит. Человек [должен быть] вежливым, чистым, не пахнуть потом или еще чем-то".
Тем не менее существуют ситуации и условия, в которых следует тщательно взвешивать ношение подделок. Одним из них является бизнес-среда, которую Страутмане называет "дорогим бизнесом", в котором есть свои правила, требующие ношения только брендовой одежды.
"Если женщина или мужчина явится в неуместном бренде в эту социально-деловую среду, то на них будут плохо смотреть и они не попадут в этот бизнес, потому что их просто не пустят, или сначала туда будет очень сложно войти", - поясняет эксперт.
Страутмане отмечает, что не все люди живут по принципу "Кто ты есть, тот и есть, главное - что у тебя в голове". Так, человеческое подсознание и стереотипы все равно диктуют свои правила и влияют на чувства и эмоции по отношению к конкретному человеку.
"К сожалению, у нас в Латвии довольно сложно со всеми этими [правилами], потому что люди не вникают в глубину и не хотят слушать и понимать..." - объясняет она. - Если эксперт по этикету рекомендует носить определенный цвет одежды в определенной ситуации, то это не личная симпатия профессионала к этим цветам, а основано на знании человеческого подсознания и того, как оно воспринимает разные цвета", - говорит Страутмане.
Продажа реплик популярных брендов - явление, которое становится все более распространенным. Но мало говорится о том, что производство и продажа товаров является преступлением. Какова ситуация в Латвии с продажей неоригинальных товаров и как она регулируется? Читайте статью интернет-журнала Klik от TVNET Grupa.
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