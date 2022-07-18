Пн, 18.07.2022
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Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Зеленский высказал недовольство Трюдо из-за решения по турбине для "Северного потока"

Газовая турбина в Германии (фото из архива) ФОТО: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике решение Канады вернуть Германии турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток". Украинский лидер лично высказал недовольство премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Как сообщил глава украинского государства, в воскресенье, 17 июля, у него состоялся телефонный разговор с Трюдо.

По словам Зеленского, политики обсудили сотрудничество Киева и Оттавы. Украинский лидер отдельно акцентировал внимание на том, что граждане его страны никогда не примут решение Канады "по турбине для "Северного потока", которую решено передать Германии". "Фактически - в нарушение санкционного режима", - добавил Зеленский.

Телефонный разговор стал первым обменом мнениями между Владимиром Зеленским и Джастином Трюдо после того, как на минувшей неделе министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон дал зеленый свет на возвращение ФРГ турбин, проходивших техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащем германской компании Siemens. Глава украинского государства выразил мнение, что если сейчас имеет место то, что он назвал нарушением санкций против России, то не придется долго ждать и других отступлений от режима ограничительных мер. Украинский политик обвинил РФ в газовом шантаже.

"Международная позиция по санкциям должна быть принципиальной"

Позднее в Twitter Зеленский высказался в более примирительной манере, написав, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. "После терактов в Виннице, Николаеве, городе Часов Яр и так далее давление нужно усиливать, а не ослаблять", - уверен украинский лидер. Президент также поблагодарил Канаду за "постоянную мощную военную поддержку" Киева.

Сам канадский премьер в ходе беседы подтвердил, что Оттава продолжает оказывать помощь Украине "перед лицом российской военной агрессии", указали в пресс-службе Трюдо. Союзники Украины должны сохранять единство и заставлять Россию платить высокую цену за "незаконное и неоправданное вторжение в Украину", уверен канадский политик. Вопросы, связанные с передачей турбин ФРГ, в заявлении канадской стороны не упоминались.

Акции протеста в Оттаве и Монреале

В воскресенье, 17 июля, в канадских городах Оттава и Монреаль прошли акции протеста против передачи техники Германии. В Монреале десятки митингующих собрались на центральной площади. Они держали украинские флаги и транспаранты, на одном из которых можно было прочитать надпись - "Деньги за российский газ убивают украинцев". В Канаде проживает большая украинская община, напомнило агентство AFP.

Позиция Берлина по турбине

Передача России турбины Siemens для газопровода "Северный поток" не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии 11 июля.

При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, уточнила она.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ указали, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники германским партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит Россию предлога осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

В Германии опасаются, что "Северный поток" не возобновит работу

С середины июня Россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40 процентов от проектной мощности, объяснив это, в том числе отсутствием турбины. Берлин тогда отметил, что основной причиной для сокращения поставок он считает политические мотивы.

"Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

С 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller) предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрекращающееся техобслуживание" по политическим мотивам. Через "Северный поток" проходит 55 млрд кубометров газа в год. В 2021 году Германия потребляла 100 млрд кубометров, напоминает агентство Reuters.

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