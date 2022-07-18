Зеленский высказал недовольство Трюдо из-за решения по турбине для "Северного потока"

Поговорив з @JustinTrudeau. Подякував за постійну потужну оборонну підтримку. Повторно наголосив, що міжнародна позиція щодо санкцій має бути принциповою. Після терактів у Вінниці, Миколаєві, Часовому Яру та ін. тиск треба посилювати, а не послаблювати. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2022

Сам канадский премьер в ходе беседы подтвердил, что Оттава продолжает оказывать помощь Украине "перед лицом российской военной агрессии", указали в пресс-службе Трюдо. Союзники Украины должны сохранять единство и заставлять Россию платить высокую цену за "незаконное и неоправданное вторжение в Украину", уверен канадский политик. Вопросы, связанные с передачей турбин ФРГ, в заявлении канадской стороны не упоминались.

Акции протеста в Оттаве и Монреале

В воскресенье, 17 июля, в канадских городах Оттава и Монреаль прошли акции протеста против передачи техники Германии. В Монреале десятки митингующих собрались на центральной площади. Они держали украинские флаги и транспаранты, на одном из которых можно было прочитать надпись - "Деньги за российский газ убивают украинцев". В Канаде проживает большая украинская община, напомнило агентство AFP.

Позиция Берлина по турбине

Передача России турбины Siemens для газопровода "Северный поток" не подпадает под санкции ЕС, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии 11 июля.

При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, уточнила она.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ указали, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники германским партнерам, а не Москве. Возвращение турбины лишит Россию предлога осуществлять поставки газа на уровне, который значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

В Германии опасаются, что "Северный поток" не возобновит работу

С середины июня Россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40 процентов от проектной мощности, объяснив это, в том числе отсутствием турбины. Берлин тогда отметил, что основной причиной для сокращения поставок он считает политические мотивы.

"Сегодня мы вынуждены констатировать: Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

С 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".