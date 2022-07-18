Число абитуриентов в вузы Латвии наименьшее за последние три года

Запись завершилась в этот же день, в 16:00.

По данным портала Latvija.lv в 2020/2021 уч.г. было получено 10 296 заявок, а в 2021/2022 уч.г. - 10 182 заявок.

Из всех поданных в этом году заявок было подтверждено 9289.

Больше всего желающих учиться в Латвийском университете (LU) - 4362 человека. На втором месте RTU - 2455 человек. Потом идут: Латвийский сельскохозяйственный университет (901 человек); Даугавпилсский университет (511 человек), Лиепайский университет (271 человек), Резекненская технологическая академия (257 человек), Видземская высшая школа (148 человек), Банковская высшая школа (124 человека), Вентпилсская высшая школа (118 человек), Высшая школа экономики и культуры (63 человека), RISEBA (49 человек), Высшая школа менеджмента информационных систем (30 человек).

Все самые популярные программы находятся в LU: "Психология" (464 заявок), "Медицина" (425 заявок), "Компьютерные науки" (373 заявок).

Результаты первого этапа конкурса будут объявлены 22 июля, после 17 часов; а второго этапа - 26 июля, после 17 часов.